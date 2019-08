"Sukcesja" przedłużona na kolejny sezon

Dwa tygodnie po premierze drugiego sezonuHBO dało zielone światło na realizację trzeciej transzy odcinków. Trafią one na antenę w 2020 roku.Autorem serialu jest nominowany do Oscara Jesse Armstrong ). Stanowisko producenta oraz reżysera pilotowego odcinka piastuje Adam McKay Roy Logan ( Brian Cox ) - nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią ( Hiam Abbass ), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy ( Kieran Culkin ), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan Shiv Roy ( Sarah Snook ), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy ( Alan Ruck ), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.