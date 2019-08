"Tarzan" kolejną animacją Disneya, która dostanie aktorską wersję?

Choć w tym roku zaliczyliśmy już premiery trzech aktorskich filmów inspirowanych animacjami Disneya (a czekają nas jeszcze dwie), to wciąż wytwórnia ma sporo tytułów, które jeszcze nie zostały dotknięte nową modą. Jednym z nich jestz 1999 roku. Jednak w przypadku tego obrazu sprawa może się wkrótce zmienić.Jeśli wierzyć bowiem pojawiającym się w sieci informacjom, Disney już wziął się za planowanie aktorskiej wersji animacji. Co więcej, portal We Got This Covered twierdzi, że wie, z myślą o kim miałoby powstać to widowisko. Otóż według źródeł strony szansę, by zostać gwiazdą filmu ma Ryan Reynolds , który już z Disneyem jest związany za sprawąprzejętego przez wytwórnię od 20th Century Fox.Akcja oryginału rozpoczyna się w dżungli, gdzie rodzina goryli przygarnia osierocone niemowlę. Mimo że przywódca stada nie akceptuje małego Tarzana, jego partnerka, Kala, postanawia wychować malucha jak własne dziecko.zdobył w 2000 roku Oscara za najlepszą piosenkę, "You'll Be In My Heart".