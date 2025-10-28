Newsy Filmy Klaun Art będzie miał kłopoty? Aktorka pozywa producentów "Terrifiera"
Klaun Art będzie miał kłopoty? Aktorka pozywa producentów "Terrifiera"

Damien Leone pracuje aktualnie nad "Terrifierem 4". Wkrótce będzie musiał znaleźć też czas na wizytę w sądzie. Catherine Corcoran, czyli jedna z ekranowych ofiar klauna Arta, złożyła właśnie pozew przeciwko producentom. 

Catherine Corcoran pozywa twórców "Terrifiera"


Pozew złożony przez Corcoran wpłynął w niedzielę do sądu federalnego w Kalifornii. Aktorka oskarża producentów "Terrifiera" – studia Dark Age Cinema, Fuzz on the Lens oraz Phila Falcone i Damiena Leone oraz jego wytwórnię Art the Clown – o oszustwo, molestowanie seksualne i zdradę. Corcoran domaga się zadośćuczynienia za dystrybucję materiałów z jej udziałem o charakterze seksualnym, naruszenie kontraktu oraz oszustwo.

W "Masakrze w Halloween", czyli pierwszej części cyklu, Corcoran wcieliła się w Dawn Emerson – jedną z ofiar morderczego klauna. Fani z pewnością pamiętają scenę, w której jej zawieszone do góry nogami ciało zostaje rozcięte za pomocą piły. Aktorka twierdzi, że aby zrealizować materiał, była zmuszona przez ponad 10 godzin wisieć głową w dół w pomieszczeniu o bardzo niskiej temperaturze. Co więcej, mimo że wystąpiła nago, producenci nie uzyskali od niej świadomej, pisemnej zgody wymaganej w takich sytuacjach przez Gildię Aktorów. Corcoran twierdzi też, że trudne warunki panujące na planie przypłaciła zdrowiem. Zdiagnozowano u niej obrzęk czaszki oraz uszkodzenie błony bębenkowej. 

Aktorka miała zgodzić się na występ w filmie za wyjątkowo niską stawkę ryczałtową. Jej umowa zastrzegała jednak, że otrzyma 1% zysków z filmu oraz potencjalnych kontynuacji i powiązanych z franczyzą produktów. Dwa sequele "Masakry w Halloween" tylko w dystrybucji kinowej zarobiły w sumie ponad 105 milionów dolarów na całym świecie (a po doliczeniu wpływów z dystrybucji na nośnikach DVD i VOD oraz merchu kwota ta jest zapewne znacznie większa).

Według pozwu Leone zgodził się na piśmie, by Corcoran otrzymywała 1% przychodów netto ze sprzedaży wszystkich produktów związanych z "Terrifierem". Aktorka twierdzi jednak, że mimo wzrostu popularności franczyzy przelewy, jakie otrzymywała, stawały się coraz rzadsze, aż w końcu ustały w lipcy 2024 roku. Do tego czasu miała otryzmać jedynie 1816,35 dolarów. Należna jej kwota wynosi aktualnie 6408,26 dolarów.

Zobacz zwiastun "Terrifiera 3"


Nawiązujący do tradycji świątecznego slashera "Terrifier 3" zadebiutował w 2024 roku na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Austin. Do szerokiej dystrybucji trafił w październiku tego samego roku. Przypominamy zwiastun:


