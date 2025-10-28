Klaun Art będzie miał kłopoty? Aktorka pozywa producentów "Terrifiera"

Damien Leone pracuje aktualnie nad "Terrifierem 4". Wkrótce będzie musiał znaleźć też czas na wizytę w sądzie. Catherine Corcoran, czyli jedna z ekranowych ofiar klauna Arta, złożyła właśnie pozew przeciwko producentom.
Catherine Corcoran pozywa twórców "Terrifiera"
Pozew złożony przez Corcoran
wpłynął w niedzielę do sądu federalnego w Kalifornii. Aktorka oskarża producentów "Terrifiera
" – studia Dark Age Cinema, Fuzz on the Lens oraz Phila Falcone
i Damiena Leone
oraz jego wytwórnię Art the Clown – o oszustwo, molestowanie seksualne i zdradę. Corcoran domaga się zadośćuczynienia za dystrybucję materiałów z jej udziałem o charakterze seksualnym, naruszenie kontraktu oraz oszustwo.
Getty Images © Olivia Wong
W "Masakrze w Halloween
", czyli pierwszej części cyklu, Corcoran
wcieliła się w Dawn Emerson – jedną z ofiar morderczego klauna. Fani z pewnością pamiętają scenę, w której jej zawieszone do góry nogami ciało zostaje rozcięte za pomocą piły. Aktorka twierdzi, że aby zrealizować materiał, była zmuszona przez ponad 10 godzin wisieć głową w dół w pomieszczeniu o bardzo niskiej temperaturze. Co więcej, mimo że wystąpiła nago, producenci nie uzyskali od niej świadomej, pisemnej zgody wymaganej w takich sytuacjach przez Gildię Aktorów. Corcoran twierdzi też, że trudne warunki panujące na planie przypłaciła zdrowiem. Zdiagnozowano u niej obrzęk czaszki oraz uszkodzenie błony bębenkowej.
Aktorka miała zgodzić się na występ w filmie za wyjątkowo niską stawkę ryczałtową. Jej umowa zastrzegała jednak, że otrzyma 1% zysków z filmu oraz potencjalnych kontynuacji i powiązanych z franczyzą produktów. Dwa sequele "Masakry w Halloween
" tylko w dystrybucji kinowej zarobiły w sumie ponad 105 milionów dolarów na całym świecie (a po doliczeniu wpływów z dystrybucji na nośnikach DVD i VOD oraz merchu kwota ta jest zapewne znacznie większa).
Według pozwu Leone zgodził się na piśmie, by Corcoran
otrzymywała 1% przychodów netto ze sprzedaży wszystkich produktów związanych z "Terrifierem
". Aktorka twierdzi jednak, że mimo wzrostu popularności franczyzy przelewy, jakie otrzymywała, stawały się coraz rzadsze, aż w końcu ustały w lipcy 2024 roku. Do tego czasu miała otryzmać jedynie 1816,35 dolarów. Należna jej kwota wynosi aktualnie 6408,26 dolarów.
Zobacz zwiastun "Terrifiera 3"
Nawiązujący do tradycji świątecznego slashera "Terrifier 3
" zadebiutował w 2024 roku na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Austin. Do szerokiej dystrybucji trafił w październiku tego samego roku. Przypominamy zwiastun: