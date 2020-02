"Teza" Amenábara zmieni się w serial

, pełnometrażowy debiut Alejandro Amenábara , doczeka się remake'u. Nie będzie to jednak film. Noweplanowane jest jako serial.Oryginał był historią Ángeli Marquez, studentki madryckiej szkoły filmowej, która pisząc pracę na temat przemocy na ekranie, natrafia na kasetę z zapisem prawdziwego morderstwa. Kiedy okazuje się, że torturowana na filmie dziewczyna to jedna z byłych studentek szkoły, a znalazca taśmy – jeden z profesorów uczelni - ginie, dziewczyna znajduje się w niebezpieczeństwie. Zwraca się o pomoc do kolegi ze studiów, Chemy, dziwaka i odludka zafascynowanego przemocą, posiadającego pokaźną kolekcję ekstremalnych filmów grozy. Oboje trafiają na ślad produkcji tzw. "snuff movies" – filmów, które pokazują prawdziwe sceny tortur, gwałtów i morderstw ze szczególnym okrucieństwem.Projekt powstanie dla Federation Entertainment, które planuje kolejne serialowe remaki hiszpańskich filmów sprzed lat.