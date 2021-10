Amerykanie szykują remake "Tezy" Amenábara

Firma Sentient Entertainment nabyła prawa do realizacji anglojęzycznego remake'u hiszpańskiego dreszczowca " Teza ". To zrealizowany w 1996 roku głośny debiut Alejandra Amenábara (" Inni ", " W stronę morza ").Główną bohaterką filmu jest Ángela ( Ana Torrent ) - studentka madryckiej szkoły filmowej. Pisząc pracę na temat przemocy na ekranie, dziewczyna natrafia na kasetę z zapisem prawdziwego morderstwa. Gdy okaże się, że torturowana na filmie ofiara to jedna z byłych studentek szkoły, Ángela znajdzie się w niebezpieczeństwie. Bohaterka zwróci się wówczas o pomoc do kolegi ze studiów, Chemy (Fele Martínez) - dziwaka i odludka zafascynowanego przemocą, posiadającego pokaźną kolekcję ekstremalnych filmów grozy. Oboje trafią na ślad produkcji "snuff movies" – filmów, które pokazują prawdziwe sceny tortur, gwałtów i morderstw ze szczególnym okrucieństwem.– stwierdził Renee Tab z Sentient Entertainment -W portfolio Sentient Entertainment znajdziemy m.in. takie tytuły jak " Mapy gwiazd ", " Smak zemsty. Peppermint " oraz serial " Konflikt: Bette i Joan ".