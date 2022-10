Filmy na Halloween. Top 10 dziwnych filmów, które warto obejrzeć

Wybierając filmy na Halloween warto postarać się, być choć jeden z nich należał do klasyki kina. Jeśli szukacie czegoś nieopatrzonego i nieoczywistego, to proponujemy " Dead of Night Boba Clarka , którego większość z Was może kojarzyć raczej za sprawą komedii " Świntuch ". " Dead of Night " opowiada o traumie wojny w Wietnamie przy użyciu metafory zombie. To sprawia, że spośród wszystkich filmów na Halloween, jakie Wam dziś proponujemy, ten zdaje się być najbardziej poważny i zmuszający do refleksji. Bohaterem filmu jest chłopak, który trafił do Wietnamu. Został tam zabity, ale jakimś cudem powrócił do żywych. Kiedy pojawia się w domu, rodzina szybko zauważa jego dziwne zachowanie. Sądzi jednak, że jest ono spowodowane traumą wojenną. Nie wiedzą jeszcze, że ich ukochany członek rodziny jest krwiożerczym zombie. Filmów o traumie wojennej powstało wiele. Clark udowodnił, że nie muszą to być wyłącznie ponure dramaty psychologiczne. Horror także się doskonale do tego nadaje. Dzięki temu teraz może to być jeden z ciekawszych filmów na Halloween, jakie zaproponujecie swoim gościom.