"The Boys": Billy Rzeźnik ma tę moc w zwiastunie 3. sezonu

Należący do Amazonu serwis streamingowy Prime Video zaprezentował teaserowy zwiastun trzeciego sezonu " The Boys ". To serial oparty na bestsellerowej powieści graficznej Gartha Ennisa Serial " The Boys " powróci na platformę Amazonu Prime 3 czerwca. Tego dnia fani otrzymają trzy odcinki. Kolejne odcinki będą się pojawiać co tydzień. Premiera ostatniego planowana jest na 8 lipca.Gwiazdami " The Boys " są: Karl Urban Jensen Ackles . W trzecim sezonie pojawią się również: Laurie Holden Akcja " The Boys " rozgrywa się w świecie, w którym superbohaterowie stoją na straży prawa i sprawiedliwości. Cieszą się oni uwielbieniem tłumów, a dla reprezentującej ich korporacji są maszynką do zarabiania pieniędzy. Wizerunek nieskazitelnych herosów to jednak tylko pozory – nadnaturalne moce nie zawsze idą w parze z kryształowym charakterem. Nieformalna grupa "chłopaków", na czele których staje pałający żądzą zemsty Billy Butcher, postanawia zrobić z nimi porządek.