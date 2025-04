"The Elder Scrolls IV: Oblivion" już dostępne! Sprawdź na jakich platformach

Zobacz zwiastun "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered"

O czym opowiada "The Elder Scrolls IV: Oblivion"

Odświeżona wersja gry powstała dzięki współpracy Bethesda Game Studios z zespołem Virtuous, który zadbał o nowoczesną oprawę graficzną w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę, a także szereg usprawnień w mechanikach gry. Graczy czeka ulepszone tworzenie postaci, animacje walki, interfejs, system awansu oraz wiele innych zmian, które znacząco podnoszą komfort zabawy.Oblivion Remastered to nie tylko nostalgiczna podróż, ale też pełnowartościowe RPG dla nowego pokolenia graczy. W pakiecie znalazły się również oba dodatki fabularne: " The Shivering Isles " oraz " Knights of the Nine ", oferujące dziesiątki godzin dodatkowej rozgrywki.Odkryj ogromne połacie Cyrodiil jak nigdy dotąd i powstrzymaj siły otchłani w jednej z najwspanialszych gier RPG wszech czasów od nagradzanych Bethesda Game Studios. Podróżuj po bogatym świecie Tamriel i walcz w wymiarach otchłani, której detale zostały drobiazgowo odtworzone, aby upewnić się, że każdy moment eksploracji zapiera dech w piersiach. Od dumnego wojownika po złowrogiego zabójcę, pomarszczonego maga lub sprytnego kowala – wytycz własną ścieżkę i graj, jak chcesz. Wejdź do uniwersum pełnego fascynujących historii i spotkaj niezapomnianą obsadę postaci. Po mistrzowsku opanuj fechtunek albo dzierż potężną magię, próbując ocalić Tamriel od daedrycznego najazdu.