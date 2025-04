"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" hitem? Znamy pierwsze wyniki

Gracze rzucili się, by sprawdzić odświeżony "Oblivion"

Zwiastun gry "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered"

to gra RPG z 2006 roku. Gra została wtedy dobrze przyjęta przez graczy, choć większość uważała ją za spadek formy w porównaniu z " Morrowind ". Pięć lat później " Oblivion " został kompletnie przyćmiony przez " Skyrim ", który wciąż pozostaje ostatnią częścią serii, mimo dawno zapowiedzianego " The Elder Scrolls VI ".to w zasadzie remake oryginału. Na potrzeby współczesny graczy całość została przerobiona z użyciem Unreal Engine 5. Mamy nowoczesną oprawę graficzną w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę, a także szereg usprawnień w mechanikach gry. Graczy czeka ulepszone tworzenie postaci, animacje walki, interfejs, system awansu oraz wiele innych zmian, które znacząco podnoszą komfort zabawy.Dogranych zostało wiele godzin nowych dialogów, by jeszcze bardziej zwiększyć poczucie immersji.Gracze natychmiast "rzucili" się do sprawdzania nowego tytułu. Według danych SteamDB pierwszego dnia. To czyniło z tytułu jedną z najchętniej wybieranych gier ostatnich 24 godzin.nie jest jednak rekordzistą serii na Steamie. Według SteamDB