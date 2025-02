"The Elder Scrolls VI" - zostań NPC w grze, która może kiedyś wyjdzie

Akcja charytatywna, w której do wygrani jest obecność w "The Elder Scrolls VI"

Teaser gry "The Elder Scrolls VI"

Bethesda Softworks zaangażowała się w zbiórkę charytatywną Make-A-Wish. W specjalnej aukcji do wygrania jest możliwość zostania uwiecznionym jako NPC w grzeZwycięzca akcji będzie miał okazję współpracować z twórcami gry w celu stworzenia postaci, która na zawsze stanie się częścią bogatego uniwersum - czytamy w oficjalnym opisie aukcji.Grazostała zapowiedziała w czasie E3 w 2018 roku. Jednak do dziś fani nie doczekali się jakichkolwiek konkretów. Jakiś czas temu Todd Howard w jednym z wywiadów stwierdził, że celem Bethesdy jest stworzenie najlepszego symulatora świata fantasty w historii. Dodał, że można to osiągnąć na różne sposoby. Nie doprecyzował jednak, który sposób wybrał.