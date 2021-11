"The Elder Scrolls VI" ukaże się tylko na PC i Xboksie

Ponad trzy lata temu, podczas konferencji na targach E3 Bethesda oficjalnie potwierdziła, że pracuje nad " The Elder Scrolls VI ". Zobaczyliśmy krótki teaser oraz logo i w sumie to wszystko, ponieważ na tę chwilę studio jest w pełni skupione na przyszłorocznej premierze " Starfield ". Dziś jednak dowiedzieliśmy się czegoś nowego z wywiadu, którego Phil Spencer udzielił magazynowi GQ.Jak mówi Spencer, najnowsza odsłona serii " The Elder Scrolls " podąży tą samą drogą co " Starfield " i zadebiutuje wyłącznie na konsolach Xbox oraz komputerach PC. Tylko tam Microsoft jest w stanie zapewnić grze pełne wsparcie swoich platform w postaci Xbox Live, Xbox Game Pass, Chmury, listy znajomych i wspólnych zapisów postępu w rozgrywce. Podczas oryginalnej zapowiedzi Bethesda nie powiedziała na jakie platformy trafi gra, ba, nawet nie wiemy kiedy to będzie, jednak teraz mamy już oficjalnie potwierdzenie, że na pewno nie trafi na konsole PlayStation.