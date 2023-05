"The Hedge Knight": Spin-off "Gry o tron" będzie skromniejszy niż "Ród smoka"

"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" – o czym opowie?

"Ród smoka" – recenzujemy 1. sezon







W oczekiwaniu na nowy sezon– który aktualnie mierzy się z opóźnieniami spowodowanymi strajkiem scenarzystów – dostaliśmy kilka znaczących informacji na temat innego prequela. Francesca Orci, szefowa HBO Drama, ogłosiła, żebędzie znacznie skromniejszy pod względem rozmachu niż "Ród smoka". Wygląda też na to, że i sama opowieść o Ser Duncanie i jego giermku Aegonie Targaryenie nie będzie tak rozległa – serial został bowiem zaplanowany na tylkoFabuła serialu bazować będzie na opowiadaniach George'a R.R. Martina (istniejącymi również w formie komiksów). Ich. Opowiadają one o przygodach(Ser Duncan Wysoki, późniejszy dowódca Gwardii Królewskiej) i jego(tak naprawdę Aegon Targaryen, późniejszy władca Siedmiu Królestw).Dunk i Jajo są niezwykle lubianymi postaciami. O możliwości przeniesienia ich przygód na ekrany mówiło się już od dawna. Kilka lat temu przeciwko takiemu pomysłowi wypowiedział się sam Martin , który stwierdził, że chciałby napisać więcej opowiadań poświęconych tej parze.Musiał jednak zmienić zdanie, ponieważ to właśnie. Będzie też pełnił funkcję jednego z producentów wykonawczych.Z serialem są też związane inne osoby, które doskonale znają to uniwersum: Ira Parker (producent i scenarzysta serialu), Ryan Condal (producent i scenarzysta serialu) oraz Vince Gerardis (producent seriali).