"The Last of Us 2": Wybrano lokalizację. Czy to oznacza problemy?

"The Last of Us" – zdjęcia do sezonu 2. jeszcze w tym roku

"The Last of Us" – recenzja odcinka 1.











"The Last of Us" – recenzja odcinka 9.









Wiemy już, gdzie będzie kręcony drugi sezon " The Last of Us ". Ekipa zdecydowała się na Vancouver w Kanadzie, gdzie była kręcona też część pierwszego sezonu, z czym związane były problemy produkcyjne – ostra zima zmusiła bowiem ekipę do wstrzymania zdjęć na kilka tygodni.Wybrana lokalizacja odpowiada jednak temu, co widzieliśmy w drugiej części gry " The Last of Us ", która rozgrywała się na Zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Wciąż nie wiadomo jednak, jakie zdarzenia z oryginału zobaczymy w drugiej serii.Wiele szczegółów serialowej kontynuacji " The Last of Us " trzymanych jest dotąd w tajemnicy. Nie podano też, jaki wycinek fabuły z gry zobaczymy tym razem na ekranie. Craig Mazin Neil Druckmann – twórcy serialu – zasugerowali jedynie, że drugi sezon pokaże zaledwie część akcji; produkcja została bowiem zaplanowana na więcej niż dwa sezony.Oficjalnie nie potwierdzono także, kiedy ruszą zdjęcia, ale krążą głosy, że ekipa ma wejść na plan pod koniec 2023 roku i zostanie na nim do 2024. To by sugerowało, że drugi sezon " The Last of Us " zobaczymy najprawdopodobniej w 2025 roku.Poniżej przypominamy nasze wrażenia po 1. i ostatnim odcinki pierwszego sezonu.