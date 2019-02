"The Wandering Earth" drugim największym hitem w historii Chin

Choć mam już drugi tydzień nowego chińskiego roku, to produkcje zza Wielkiego Muru nie odpuszczają i wciąż znakomicie się sprzedają bijąc przy okazji kolejne rekordy. Numerem jeden pozostało widowisko SF(The Wandering Earth). Podczas drugiego weekendu film zarobiłJuż teraz jest to drugi największy kasowy przebój wszech czasów w Chinach (w lokalnej walucie). Jest też pierwszą premierą tego roku, której wpływy w jednym kraju (a także w skali całego globu) przekroczyły pół miliarda dolarów. Wynoszą bowiem 559,7 mln dolarów (choć portal comScore podaje 609,3 mln).Na drugim miejscu znalazła się. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu krajach obraz trafił do kin wcześniej, wykorzystując czwartkowe Walentynki, to comScore podaje jako wynik filmu 56,2 mln dolarów.Widowisko zadebiutowało na pierwszym miejscu w 41 krajach. Najlepiej sprzedało się w: Rosji (6,5 mln dolarów), Meksyku (4,2 mln) i Australii (3,0 mln). Dobre wyniki ma też we Francji (5,9 mln dolarów) i Niemczech (3,0 mln). W obu krajach film przegrał jednak z animacją DreamWorksKolejne dwie pozycje zajmują ubiegłotygodniowe nowości rynku chińskiego.(Crazy Alien) już w poniedziałek, najpóźniej we wtorek, zostanie drugą premierą tego roku, której wpływy poza granicami USA oraz w skali całego globu przekroczą 300 milionów dolarów. Obraz zarobił w weekendi w sumie ma na koncie 293,3 mln (portal comScore podaje 318,5 mln).Minimalnie gorzej radziła sobie w ostatnich dniach komedia akcji(Pegasus). W weekend film zarobił. Łączne wpływy wynoszą obecnie 219,5 mln dolarów (238,5 mln wg comScore), co czyni z niego trzecią premierę roku, która poza granicami USA zarobiła co najmniej 200 milionów dolarów (a czwartą w skali całego globu).Pierwszą piątkę zamyka wspomniana wcześniej animacja, której wpływy w weekend wyniosły. Obraz znakomicie trzyma się tam, gdzie miał już wcześniej swoją premierę. We Francji zgarnął 3,8 mln dolarów, w Niemczech 3,3 mln, a w Wielkiej Brytanii - 2,2 mln dolarów. Najważniejszym z nowych rynków była Polska, gdzie film zarobił 1,9 mln dolarów, co jest wynikiem o 70% lepszym od debiutu części drugiej.jest najbardziej kasową z zachodnich produkcji, jeśli chodzi o wyniki poza granicami USA. Ma już bowiem na koncie 172,5 mln dolarów.W naszym zestawieniu znalazło się jeszcze miejsce dla animacji Warner Bros.. Film utrzymał szóstą lokatę dzięki wpływom, które szacujemy na. I w tym przypadku najlepiej obraz sprawuje się tam, gdzie miał już swoją premierę. W Wielkiej Brytanii zarobił solidne 3,1 mln dolarów. Polska jest trzecim najważniejszym krajem dla animacji z łącznymi wpływami w wysokości 2,3 mln dolarów. Z nowych rynków najlepszym okazał się Meksyk, gdzie po czterech dniach wyświetlania na koncie filmu jest 1,5 mln dolarów.