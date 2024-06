Ryan Reynolds: Najlepszy film komiksowy to... "Logan: Wolverine"

Co łączy Deadpoola i Wolverine'a?

"Deadpool & Wolverine" – zwiastun

Nadchodzi "Deadpool & Wolverine"

Nadchodzący duet Deadpoola Wolverine'a zachęca do porównań między filmowymi przygodami obu bohaterów.Zwrócił uwagę, że zarówno " Deadpool " w 2016 roku, jak i " Logan: Wolverine " w 2017 wnieśli coś świeżego do konwencji kina superbohaterskiego., powiedział aktor.swoją premierę będzie miał w lipcu. Projekt realizowany był z przygodami (m.in. za sprawą ubiegłorocznych strajków scenarzystów i aktorów). Jego premiera kilkakrotnie była przesuwana. Ostatecznie będzie jedyną aktorską kinową produkcją Marvela w tym roku.Film celebruje dołączenie mutantów do MCU.jest bowiem pierwszą częścią cyklu od chwili przejęcie 20th Century Fox przez Disneya. Oznacza też pierwszy film z kategorią R Disneya od wielu, wielu lat (i pierwszą w historii MCU).Gwiazdami produkcji są oczywiście Ryan Reynolds Hugh Jackman . W obsadzie pojawi się w epizodach wiele postaci znanych z czasów 20th Century Fox. Na przykład Pyro w wykonaniu Aarona Stanforda