"Toy Story 4" bije rekordy w Ameryce Łacińskiej

W Stanach Zjednoczonych frekwencja nabyła niższa od zakładanej. Reszta świata jednak nie zawiodła. Szczególnie udanie animacja poradziła sobie w Ameryce Łacińskiej, gdzie niemal wszędzie padły rekordy otwarć filmów animowanych. Dzięki temu weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednakwyświetlane jest od środy, to łącznie ma już na koncie 120 milionów.Prawdziwa gorączkaopanowała Argentynę, gdzie pobity został rekord sprzedaży biletów (w przeliczeniu na dolary dało to 6,9 mln). Olbrzymie tłumy były również w kinach w Meksyku, gdzie film zarobił 23,4 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym otwarciem wszech czasów. Świetny wynik został osiągnięty w Brazylii (9,6 mln dolarów, rekord otwarcia filmu animowanego). Z Wielkiej Brytanii pochodzi 15 milionów dolarów, a z Korei Południowej 8,5 mln dolarów.Po raz kolejny okazało się jednak, że Pixar nie może liczyć na przychylność Chińczyków. Choć tym razem Disney sam się "podłożył" wprowadzającdo kin w tym samym czasie, kiedy swoją premierę miała legendarna japońska animacja. Chińczycy wybrali film Miyazakiego i amerykańska animacja zarobiła tam tylko 13,6 mln dolarów.Najnowsza produkcja Pixara zapewne na dłużej pozostanie w naszym zestawieniu. Animacja w lipcu trafi do kin w Japonii, a w Niemczech pojawi się dopiero w sierpniu.Premierazdaje się nie mieć wpływu na sprzedaż na. Mimo świetnych otwarć animacji w Korei Południowej czy Brazylii, aktorska baśń Disney prawie w ogóle nie straciła tam widzów. Spadki wpływów wyniosły odpowiednio 2% i 10%. W Niemczech widowisko zyskało 11%, a w Szwajcarii 8%.dystansuje też konkurencję w Japonii, gdzie tylko w sobotę i niedzielę zarobił prawie 10 mln dolarów.Ogólnie weekendowe wpływyszacujemy na. Dzięki temu jest to trzecia hollywoodzka produkcja z tego roku, która poza granicami USA zarobiła co najmniej 500 milionów dolarów (obecnie 522,6 mln). Zaś w skali całego globu jest trzecią tegoroczną premierą z wpływami powyżej 800 milionów dolarów (obecnie 810,1 mln).Wszystko wskazuje na to, że na najniższym stopniu podium stanie, którego weekendowe wpływy szacujemy na. Film zadebiutował w minionym tygodniu w Indonezji, gdzie zarobił 2,9 mln dolarów w pięć dni, a także na Bliskim Wschodzie (2,1 mln dolarów w cztery dni). Najlepszym rynkiem pozostają Chiny (6 mln dolarów). Innymi ważnymi krajami są: Rosja (1,6 mln), Meksyk (1,4 mln) i Australia (1,4 mln).Niewiele gorszy wynik, ale tylko w jednym kraju, uzyskała wspomniana już animacja. Obraz dopiero teraz trafił do chińskich kin i okazał się kasowym przebojem. Po pierwszym weekendzie ma bowiem na swoim koncie. W ten sposób został pobity końcowy wynik(26 mln dolarów), który do chińskich kin trafił w grudniu 2018 roku.Pierwszą piątkę kompletuje komiksowe widowisko, którego weekendowe wpływy szacujemy na szokująco niskie. Jedynym dużym krajem, gdzie film miał premierę, była Japonia. Zajął tam dopiero trzecie miejsce z wynikiem 1,8 mln dolarów.Na szóstym miejscu wylądowała bollywoodzka produkcja, która zarobiła co najmniej. Wynik ten został w Indiach uznany za sporą niespodziankę. Podobne otwarcia są bowiem zarezerwowane wyłącznie dla premier wchodzących przy okazji wielkich świąt (a teraz żadnego nie było). W rzeczy samejustanowił nowy rekord otwarcia nieświątecznego weekendu. Jest to tym bardziej imponujące, że udało się to osiągną w czasie, kiedy indyjska drużyna krykieta, sportu mającego w tym kraju status religii, rozgrywała ważny mecz.