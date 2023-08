"Twilight Of The Dead": Ostatni film o zombie George'a A. Romero nadchodzi

Jak "Twilight Of The Dead" zamknie kultowy cykl o zombie?

kadr z filmu "Noc żywych trupów"

O czym opowie "Twilight Of The Dead"?

kadr z filmu "Ziemia żywych trupów"

Zwiastun filmu "Ziemia żywych trupów"

Swój pierwszy film o ataku zombie – George A. Romero nakręcił w wieku 27 lat za jedyne 114 tysięcy dolarów. Film z miejsca okazał się dużym sukcesem, a Romero nakręcił po nim jeszcze pięć kolejnych części:(1978),(1985),(2005),(2007) oraz(2009).Tuż przed śmiercią w 2017 roku Romero pisał również scenariusz filmu, który miał zwieńczyć całą serię. Reżyser współpracował wtedy z Paolo Zelatim , który po śmierci legendy horroru poprosił jego żonę Suzanne Romero o pozwolenie na dalszą pracę nad tekstem. Do projektu dołączyli z czasem pisarze Joe Knetter Robert L. Lucas . Obecnie wszyscy trzej, a także Suzanne Romero są zaangażowani w realizacjęFabuła ostatniej części cyklu Romero o zombie ma się rozgrywać na tropikalnej wyspie, gdzie jako widzowie zanurzymy się w mroczną ludzką naturę przedstawioną z perspektywy ostatnich ocalałych na ziemi, którzy walczą o przetrwanie wśród nieumarłych. Producenci zapowiadają, że film będzie zgodny ideą samego Romero i w związku postawi prowokacyjne pytania o kondycję społeczno-polityczną współczesnego świata, a to wszystko w konwencji gatunku.Wiadomo również, że "Twilight Of The Dead" będzie kontynuował wątki zz 2005 roku, w którym pojawił się Big Daddy – inteligentny przywódca zombie.Aktualnie zespół odpowiedzialny za powstanie filmu z Suzanne Romero na czele prowadzi negocjacje ze strajkującą Gildią Aktorów o uzyskanie tymczasowego pozwolenia na produkcję. Producenci zapowiadają także, że jeśli film spodoba się widzom, drzwi do kolejnych części stoją otworem.