Milla Jovovich zawalczy z nieumarłymi George'a A. Romero!

Wytwórnia George'a A. Romero intensywnie pracuje nad możliwością realizacji siódmej i ostatniej części serii o "Żywych Trupach". Prace nad realizacją tej części trwają już 7 lat - to właśnie w 2017 roku Romero napisał scenariusz planowany przez niego jako epickie zwieńczenie tak długo rozwijanej sagi filmowej. Pierwsza część, " Noc żywych trupów ", zrewolucjonizowała gatunek w 1968 roku, kładąc podwaliny pod serię na ten moment złożoną z kilkunastu tytułów; sequeli, remake'ów oraz prequeli. Jego śmierć zjednoczyła fanów i twórców w przekonaniu, że dzieło życia mistrza kina grozy, z miłości do jego dziedzictwa, powinno zostać domknięte. Pomagał w tym fakt, że gotowy scenariusz historii jasno wytyczał ramy tej historii.Nadchodzący "Twilight Of The Dead" ma rozgrywać się na tropikalnej wyspie. Opowie o ostatnich żyjących ludziach na ziemi, którzy uwięzieni między kolejnymi frakcjami nieumarłych otworzą przed sobą nawzajem najmroczniejszą naturę człowieczeństwa. Reżyser Brad Anderson w takich słowach wypowiedział się o swoim nowym projekcie: