"Tylko mnie kochaj" powraca na wielki ekran w ramach cyklu Ladies Night

23 maja o 19:30 zapraszamy wszystkie Panie na wyjątkową edycję Ladies Night, podczas której na wielki ekran powróci kultowa komedia romantyczna " Tylko mnie kochaj " z 2006 roku. Na uczestniczki eventu prócz nostalgicznego powrotu do przeszłości i historii Michała, do którego drzwi nieoczekiwanie zapuka 7-letnia Michalina, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Bilety już w sprzedaży.Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów, podczas którego sprawdzamy wiedzę o filmie oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Majowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w maju znajdą się m.in. nowa Mirinda o smaku różowego grejpfruta, próbka kremu od Ritualsa, czy mus od marki Tymbark. 23 maja o 19:30 wyświetlimy 18 lat po oficjalnej premierze kultowy film "Tylko mnie kochaj". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-tylko-mnie-kochaj "Tylko mnie kochaj" - o czym jest film?Bohaterem filmu jest młody, przystojny architekt Michał. Na jego drodze pojawiają się nagle aż trzy kobiety: Agata, Julia oraz kilkuletnia Michalina. Od przybytku - podobno - głowa nie boli, ale... Piękne panie - każda z osobna - skutecznie wywracają spokojne, poukładane życie Michała do góry nogami! Jako filmowy Michał, Maciej Zakościelny - niczym legendarny Parys - będzie musiał wybrać tę najpiękniejszą, najbardziej kuszącą, wymarzoną.. po prostu: Kobietę Swojego Życia. Tę, której głęboko spojrzy w oczy i szepnie: "Tylko mnie kochaj...". Kogo wybierze? Delikatną Julię ( Agnieszka Grochowska ) czy pełną temperamentu Agatę ( Agnieszka Dygant )?W maju partnerami eventu są takie marki jak: BNP Paribas, T-Mobile, Rituals, Tymbark, Greenpoint, Grycan, Mirinda, Pure Aligner, Depil Concept oraz Radio Złote Przeboje.