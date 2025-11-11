Nie żyje Tatsuya Nakadai. Gwiazdor filmów "Ran" i "Harakiri" miał 92 lata

W wieku 92 lat zmarł Tatsuya Nakadai, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii japońskiego kina i teatru. O śmierci artysty znanego z takich klasycznych filmów jak "Ran", "Harakiri", "Bunt", "Sobowtór" i "Kwaidan" poinformował we wtorek dziennik "The Japan News".
Tatsuya Nakadai: gwiazda filmów Kurosawy i legenda samurajskiego kina
W trakcie trwającej siedem dekad kariery Nakadai
zagrał w ponad stu filmach. Naprawdę nazywał się Motohisa Nakadai. Urodził się 13 grudnia 1932 roku w Tokio. Jego rodziny nie stać było na wysłanie go na studia. Aktorem został przez przypadek dzięki spotkaniu z reżyserem Masakim Kobayashim
. Artyści współpracowali ze sobą przez kolejne trzy dekady: począwszy od "Pokoju o grubych ścianach
" (1956), a skończywszy na "Kogoś brak przy stole
" (1985).
"Ran"
"Harakiri"
Dla zachodniego widza Nakadai
pozostanie przede wszystkim gwiazdą inspirowanego "Królem Learem" Szekspira epickiego "Ran
" (1985). Rola starzejącego się władcy w filmie Akiry Kurosawy
przyniosła mu uznanie krytyków na całym świecie. Nakadai współpracował z reżyserem również m.in. przy "Straży przybocznej
", "Sanjuro - Samuraju znikąd
", "Niebie i piekle
" oraz "Sobowtórze
".
Aktor był jednym z filarów chanbara
, czyli filmów o samurajach. Prócz wymienionych wyżej tytułów miał także na koncie takie klasyki gatunku jak "Bunt
" i "Harakiri
" (oba w reżyserii Kobayashiego
), a także "Miecz zagłady
" i "Kill
". Nakadai
zdobył dwie Nagrody Błękitnej Wstęgi — za role w filmach "Harakiri
" (1963) oraz "Sobowtór
" i "Port Arthur
" (1981). W 2015 roku został odznaczony Orderem Kultury, najwyższym japońskim wyróżnieniem przyznawanym za zasługi dla sztuki i nauki.
