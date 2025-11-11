Newsy Filmy Inne Nie żyje Tatsuya Nakadai. Gwiazdor filmów "Ran" i "Harakiri" miał 92 lata
Nie żyje Tatsuya Nakadai. Gwiazdor filmów "Ran" i "Harakiri" miał 92 lata

źródło: Getty Images
autor: VCG
W wieku 92 lat zmarł Tatsuya Nakadai, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii japońskiego kina i teatru. O śmierci artysty znanego z takich klasycznych filmów jak "Ran", "Harakiri", "Bunt", "Sobowtór" i "Kwaidan" poinformował we wtorek dziennik "The Japan News".  

Tatsuya Nakadai: gwiazda filmów Kurosawy i legenda samurajskiego kina



W trakcie trwającej siedem dekad kariery Nakadai zagrał w ponad stu filmach. Naprawdę nazywał się Motohisa Nakadai. Urodził się 13 grudnia 1932 roku w Tokio. Jego rodziny nie stać było na wysłanie go na studia. Aktorem został przez przypadek dzięki spotkaniu z reżyserem Masakim Kobayashim. Artyści współpracowali ze sobą przez kolejne trzy dekady: począwszy od "Pokoju o grubych ścianach" (1956), a skończywszy na "Kogoś brak przy stole" (1985).

GettyImages-2232376798.jpg Getty Images © Kaku KURITA
"Ran"

GettyImages-1262780322.jpg Getty Images © United Archives
"Harakiri"

Dla zachodniego widza Nakadai pozostanie przede wszystkim gwiazdą inspirowanego "Królem Learem" Szekspira epickiego "Ran" (1985). Rola starzejącego się władcy w filmie Akiry Kurosawy przyniosła mu uznanie krytyków na całym świecie. Nakadai współpracował z reżyserem również m.in. przy "Straży przybocznej", "Sanjuro - Samuraju znikąd", "Niebie i piekle" oraz "Sobowtórze". 

Aktor był jednym z filarów chanbara, czyli filmów o samurajach. Prócz wymienionych wyżej tytułów miał także na koncie takie klasyki gatunku jak "Bunt" i "Harakiri" (oba w reżyserii Kobayashiego), a także "Miecz zagłady" i "Kill".

Nakadai zdobył dwie Nagrody Błękitnej Wstęgi — za role w filmach "Harakiri" (1963) oraz "Sobowtór" i "Port Arthur" (1981). W 2015 roku został odznaczony Orderem Kultury, najwyższym japońskim wyróżnieniem przyznawanym za zasługi dla sztuki i nauki.

Dlaczego "Harakiri" to arcydzieło kina?



