"Venom" pożera na świecie kinową konkurencję

Cały świat zjednoczył się w uwielbieniu dla. Komiksowe widowisko nie miało żadnej konkurencji zarabiając kolejnei debiutując na pierwszym miejscu w pięciu krajach. Ogólnie pokazywany jest w 65 państwach, z czego w 54 był poza zasięgiem rywali.Spośród nowych rynkównajlepiej sprzedał się we Francji. Po pięciu dniach ma tam na koncie 6,7 mln dolarów. Mocne otwarcia zanotował też w Wietnamie (3 mln dolarów) i Tajlandii (2,2 mln). Do najlepszych rynków, gdzie widowisko miało premierę przed tygodniem, należą: Rosja (5,5 mln dolarów), Brazylia (4,7 mln), Meksyk (4,5 mln) i Korea Południowa (4,4 mln).Zagraniczne wpływyzbliżają się do poziomu ćwierć miliarda dolarów (obecnie 235,3 mln). Globalnie wkrótce przekroczy 400 milionów (obecnie 378,1 mln). Już teraz jest drugim największym tegorocznym hitem Sony wyprzedziwszy(351,3 mln dolarów).Na drugim miejscu utrzymał się kryminał z Yun-Fat Chowem (Project Gutenberg). To jedyna chińska produkcja, która trafiła do kin z okazji święta ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej, wciąż obecna w naszym zestawieniu. W weekend obraz zarobił. W ten sposób łącznie na koncie jest już znakomite 272,8 mln dolarów. Obraz ma więc realną szansę zostać szóstą chińską premierą tego roku z wpływami przekraczającymi 300 milionów dolarów.Z szóstej pozycji przed tygodniem na najniższy stopień podium w najnowszym zestawieniu awansowały. Obraz zadebiutował w kilku ważnych krajach zajmując w nich najczęściej drugie lub trzecie miejsce. Tak było chociażby we Włoszech (2 mln dolarów, 2 miejsce), Brazylii (1,4 mln, 3 miejsce) i Meksyku (1,3 mln i 3 miejsce).Muzyczna opowieść w reżyserii Bradleya Coopera notuje również dobre wyniki w krajach, gdzie miała już wcześniej swoją premierę. W Wielkiej Brytanii zarobiła 3,8 mln dolarów, we Francji 1,8 mln, a w Niemczech - 1,3 mln. Weekendowe wpływyszacujemy naRównież awans o trzy miejsca zanotowała animacja. Film zarobił w weekend. Bardzo dobrze poradził sobie w Hiszpanii, gdzie w piątek obchodzono święto państwowe. Animacja zakończyła tam tydzień z kwotą 1,6 mln dolarów. Nieźle, choć bez rewelacji, wystartowała w Wielkiej Brytanii, gdzie zgarnęła 2,8 mln dolarów.Piątkę kompletuje, tak jak przed tygodniem,z wynikiem. Obraz trafił do kilku nowych krajów, ale niewiele w nich zwojował. Jedynym wartym odnotowania otwarciem jest czterodniowy wynik z Włoch - 1,1 mln dolarów. Po rozczarowującym otwarciu w Wielkiej Brytanii, podczas drugiego weekendu komedia zaliczyła mały spadek i zarobiła kolejne 3,8 mln dolarów, dzięki czemu walczy zo pierwsze miejsce w lokalnym zestawieniu (zwycięzca zostanie ogłoszony w poniedziałek po publikacji ostatecznych wyników brytyjskiego box office'u).