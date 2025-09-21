Amerykańska Gildia Reżyserów: Christopher Nolan nowym prezesem

Dowodów na znaczenie Christophera Nolana w amerykańskim przemyśle filmowym ciąg dalszy. Jak informuje właśnie portal Variety, reżyser "Oppenheimera" został wybrany prezesem Amerykańskiej Gildii Reżyserów w wyniku wczorajszego głosowania delegatów. Na stanowisku historycznie zdominowanym przez Amerykanów Nolan jest dopiero drugim Brytyjczykiem w historii.
Christopher Nolan prezesem Amerykańskiej Gildii Reżyserów
Wybrany wczoraj Christopher Nolan
zastąpił na tym stanowisku Lesli Linkę Glatter
, reżyserkę serialową i telewizyjną. Jak donosi Deadline, w głosowaniu Krajowego Zjazdu Delegatów wzięło udział 167 głosujących, reprezentujących interesy 19,5 tysiąca członków. Sam Nolan
do Gildii należy od 2001 roku, a od 2015 roku zasiada w krajowym zarządzie organizacji.
Nasza branża przechodzi obecnie ogromne zmiany. Dziękuję członkom Gildii za obdarzenie mnie tym zaufaniem. Chcę także podziękować prezes Glatter za jej pracę w ciągu ostatnich czterech lat. Liczę na współpracę z nią oraz nowo wybranym zarządem w celu wywalczenia istotnych zabezpieczeń kreatywnych i ekonomicznych dla naszych członków Getty Images © Vivien Killilea
– powiedział Nolan
dodając, że mianowanie go na prezesa organizacji jest jednym z największych zaszczytów w jego dotychczasowej karierze.
W obowiązkach prezesowskich Nolana
wspierał będzie reżyser Ron Howard
, wybrany na stanowisko drugiego wiceprezesa Gildii oraz Laura Belsey
, pełniąca od teraz funkcję wiceprezeski krajowej. Reżyser zostaje mianowany na prestiżowe stanowisko w trakcie prac nad największym przedsięwzięciem w swojej karierze – próbą zmierzenia się z "Odyseją" Homera
.
"Odyseja" – co wiemy o filmie?
Przypomnijmy, że The Odyssey
" będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
W imponującej obsadzie "The Odyssey
" znaleźli się m.in. Zendaya
, Tom Holland
(Telemach) Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
, Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej karierze twórcy "Mrocznego rycerza
" i "Incepcji
". Budżet filmu wynosi ponoć około 250 milionów dolarów, a do jego produkcji wykorzystano zupełnie nowe kamery IMAX. Stanie za nimi zaufany operator Nolana, Hoyte van Hoytema.