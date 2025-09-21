WĘŻE 2025: znamy zwycięzców polskich Złotych Malin

20 września w Toruniu podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon ogłoszono laureatów tegorocznych Węży, czyli antynagród polskiego przemysłu filmowego.
Węże 2025: laureaciWIELKI WĄŻ: Quo Vadis
(reż. Anira Wojan
, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz) Za absolutnie profesjonalną próbę obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem. NAJGORSZA REŻYSERIA: Anira Wojan
, Subarkan Roy - "Quo Vadis
"
Otwieramy granice dla profesjonalistów z zagranicy i witamy na liście laureatów Węży twórcę z dalekich Indii. NAJGORSZY SCENARIUSZ: Szymon Gonera
- "Dziewczyna influencera
" Za stworzenie fabuły, która jest równie wiarygodna i skomplikowana jak tik-tokowe rolki polskich influencerów z niższej półki. NAJGORSZA ROLA MĘSKA: Antoni Królikowski
- "Jak ukradłem 100 milionów
"Za to, że nawet obsadzony po warunkach dał radę położyć rolę. NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA: Joanna Opozda
- "Wieczór kawalerski
"
Za nowy solidny wzorzec ekranowego cringe’u. NAJGORSZY DUET:
Sobota i byk - "Quo Vadis
" Za to że do walki Ursusa z bykiem wprowadzili napięcie i chemię, która zaskoczyłaby samego Henryka Sienkiewicza.
WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU: Tomasz Kot
- "Akademia pana Kleksa
" Za to, że mogło być cudownie, a wyszedł inny rodzaj kleksa NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:
"Quo Vadis
" (reż. Anira Wojan
, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz) Za nieudolny film tworzony li tylko pod tezę "szkoły i tak pójdą". No i ewentualnie parafie.
NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:
Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza - "Akademia pana Kleksa
" Za spartolenie tak prostego chwytu komediowego jak żart o ekskrementach EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:
Całokształt - "Quo Vadis
" Za rozciągnięcie złego efektu specjalnego do rozmiarów pełnego metrażu
NAJGORSZY PLAKAT:
Quo Vadis
(prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz, dystrybutor Rafael Film) Za ciekawą koncepcję, by na plakacie oddać poziom załamania widza po zakończonym seansie
NAJGORSZY TELEDYSK:
"Do miłości" – Sobota. Z filmu "Quo Vadis
" Za niepowtarzalne ciarki żenady na plecach podczas oglądania i słuchania NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:
"Obsesja
" – org. "May December" (dystr. M2 Film) Za uparte przekonanie, że polskim widzom trzeba łopatologicznie
Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii. Nabór do PAWia trwa cały rok, a chętni mogą pisać w tej sprawie na adres kapitulapaw@gmail.com
W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny
" (2012), "Kac Wawa
" (2013), "Ostra randka
" (2014), "Obce ciało
" (2015), "Ostatni klaps
" (2016), "Smoleńsk
" (2017), "Botoks
" (2018), "Studniówk@
" (2019), "Futro z misia
" (2020), "365 dni
" (2021). "Ściema po polsku
" (2022), "Niewidzialna wojna
" (2023), "Blef doskonały
" (2024).