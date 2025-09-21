Newsy Filmy Festiwale i nagrody WĘŻE 2025: znamy zwycięzców polskich Złotych Malin
20 września w Toruniu podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon ogłoszono laureatów tegorocznych Węży, czyli antynagród polskiego przemysłu filmowego.  



Węże 2025: laureaci


WIELKI WĄŻ:
Quo Vadis (reż. Anira Wojan, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz)
Za absolutnie profesjonalną próbę obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem.


NAJGORSZA REŻYSERIA:
Anira Wojan, Subarkan Roy - "Quo Vadis"
Otwieramy granice dla profesjonalistów z zagranicy i witamy na liście laureatów Węży twórcę z dalekich Indii.


NAJGORSZY SCENARIUSZ:
Szymon Gonera - "Dziewczyna influencera"
Za stworzenie fabuły, która jest równie wiarygodna i skomplikowana jak tik-tokowe rolki polskich influencerów z niższej półki.


NAJGORSZA ROLA MĘSKA:
Antoni Królikowski - "Jak ukradłem 100 milionów"Za to, że nawet obsadzony po warunkach dał radę położyć rolę.

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:
Joanna Opozda - "Wieczór kawalerski"
Za nowy solidny wzorzec ekranowego cringe’u.


NAJGORSZY DUET:
Sobota i byk - "Quo Vadis"
Za to że do walki Ursusa z bykiem wprowadzili napięcie i chemię, która zaskoczyłaby samego Henryka Sienkiewicza.


WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:
Tomasz Kot - "Akademia pana Kleksa"
Za to, że mogło być cudownie, a wyszedł inny rodzaj kleksa

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:
"Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz)
Za nieudolny film tworzony li tylko pod tezę "szkoły i tak pójdą". No i ewentualnie parafie.


NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:
Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza - "Akademia pana Kleksa"
Za spartolenie tak prostego chwytu komediowego jak żart o ekskrementach


EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:
Całokształt - "Quo Vadis"
Za rozciągnięcie złego efektu specjalnego do rozmiarów pełnego metrażu


NAJGORSZY PLAKAT:
Quo Vadis (prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz, dystrybutor Rafael Film)
Za ciekawą koncepcję, by na plakacie oddać poziom załamania widza po zakończonym seansie


NAJGORSZY TELEDYSK:
"Do miłości" – Sobota. Z filmu  "Quo Vadis"
Za niepowtarzalne ciarki żenady na plecach podczas oglądania i słuchania


NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:
"Obsesja" – org.  "May December" (dystr. M2 Film)
Za uparte przekonanie, że polskim widzom trzeba łopatologicznie


Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii. Nabór do PAWia trwa cały rok, a chętni mogą pisać w tej sprawie na adres kapitulapaw@gmail.com

W dotychczasowej historii Nagród Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024).

