Tragedia na planie serialu "Władca Pierścieni: Pierścieni Władzy". Co się stało?

Co wydarzyło się na planie 2. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścieni Władzy"?



O czym opowiada serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"?



W ubiegłym tygodniu na planie 2. sezonu " Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy " doszło do tragedii. W trakcie przygotowań do sceny w wyniku nagłego zatrzymania krążenia zmarł jeden z występujących w serialu koni.Odpowiedzialne za realizację serialu Amazon Studios wydało właśnie oficjalne oświadczenie w tej sprawie:(amerykańska organizacja dbająca o dobro i bezpieczeństwo zwierząt)Jak podaje dziennik "The Hollywood Reporter", występujące w " Pierścieniach Władzy " konie dostarczyła na plan firma The Devil’s Horsemen, która wcześniej współpracowała m.in. z ekipą " Gry o tron ". Zmarłe zwierzę było wcześniej badane - nie stwierdzono wówczas u niego żadnych problemów zdrowotnych.Głos w sprawie śmierci konia zabrała walcząca o prawa zwierząt organizacja PETA. Jej wiceprezeska Lisa Lange zaapelowała do producentów, by przestali używać żywych koni na planie serialu.- argumentuje Lange - JZaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy – oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.2. sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zadebiutuje na Prime Video w 2024 roku.