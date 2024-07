"W głowie się nie mieści 2" największym kasowym przebojem Pixara

"W głowie się nie mieści 2" lepsze od "Iniemamocnych 2"

Recenzujemy film "W głowie się nie mieści 2"

Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 i debiutu platformy Disney+ Pixar znajdowało się w kryzysie. Decyzja o pominięciu dystrybucji kinowej przy kilku tytułach okazała się fatalna w skutkach. Kiedy bowiem Pixar wrócił do kin, jego filmy w Ameryce sprzedawały się fatalnie.Wszystko zmieniło się w tym roku.podbiło widownię na prawie całym świecie (prawie, bo są jeszcze takie miejsca - na przykład Japonia - gdzie animacja wciąż nie miała swojej premiery). W efekcie. By wskoczyć na podium musi pokonać, która zarobiła 1 285 mln dolarów. Nastąpi to zapewne jeszcze przed końcem tego tygodnia.W filmieponownie możemy podejrzeć, co się dzieje w umyśle nastoletniej już Riley. W kwaterze głównej trwa remont, aby przygotować miejsce dla zupełnie nowych emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, od dawna sprawnie działające razem, nie wiedzą, co sądzić o pojawieniu się Obawy, a w dodatku wygląda na to, że nowych gości będzie przybywać...