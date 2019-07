"Watchmen": Moore niezainteresowany, Redford prezydentem

W zeszłym tygodniu premierę miał nowy zwiastun nadchodzącego serialu stacji HBO, Damon Lindelof , twórca inspirowanego słynnym komiksem projektu, ujawnił właśnie kilka nowych szczegółów.Serial będzie kontynuacją komiksu Alana Moore'a , powiedział Lindelof . Scenarzysta zdradził m.in., że w świecie serialu prezydentem USA jest Robert Redford , który zastąpił na tym stanowisku Richarda Nixona i rządzi nieprzerwanie od 1992 roku. Lindelof przyznał, że chciał zbadać, co by się stało, gdyby "liberał z dobrymi intencjami był prezydentem zbyt długo".W świecie serialu - choć akcja rozgrywa się w 2019 roku - nie będzie też internetu ani mediów społecznościowych. Lindelof wyjaśnił, że rząd szybko przewidział skutki tych mediów i je wyłączył. Nie spodziewajcie się więc smartfonów., zapowiedział scenarzysta, dodając jednak, że jego celem było uaktualnienie historii., zadał sobie pytanie twórca i odpowiedział, że konflikty na tle rasowym.Casey Bloys, szef programowy HBO, przyznał tymczasem, że jest świadomy faktu, iż Alan Moore nie przepada za adaptacjami swoich komiksów., powiedział. Lindelof nie czuje się wygodnie w takiej sytuacji., powiedział scenarzysta.Żeby zrealizować projekt, twórca postanowił więc pożyczyć trochę - jak sam go nazwał - "punk-rockowego ducha" Moore'a Premiera serialu w październiku.