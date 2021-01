"Wcielenie" z datą premiery i zdjęciem, "GvK" z lekkim poślizgiem

Nowe wieści z obozu Warner Bros. Na kiepski początek kolejne, choć tym razem nieznaczne, przesunięcie daty premiery " Godzilla vs. Kong " - zamiast 26 marca, film pojawi się w kinach i na HBO Max pięć dni później. Obejrzymy go 31 marca.Poznaliśmy również datę premiery " Wcielenia " w reżyserii Jamesa Wana . To 10 września - tak, jak większość produkcji Warner Bros., film pojawi się równocześnie kinach i na HBO Max. A przy okazji krótka wiadomość od reżysera oraz zdjęcie promujące film:- napisał Wan Przypomnijmy, że filmy, o których mowa, to klasyki włoskiego giallo. To jak, jesteście podekscytowani tak samo jak reżyser?