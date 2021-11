Czy powstanie "Wcielenie 2"? Pierwsze rozmowy trwają

"Wcielenie" – czy powstanie kontynuacja?

"Wcielenie" – o czym opowiada?

Najnowszy horror Jamesa Wana, Wcielenie ", podzielił publikę, lecz nie pozostawił jej obojętną. Wielu oglądających zgodnie wyrażało chęć zobaczenia kontynuacji, która powoli nabiera kształtów. Annabelle Wallis , wcielająca się w Maddison, podzieliła się informacją o trwających rozmowach dotyczących sequela.Aktorka w wywiadzie dla Screen Rant uchyliła rąbka tajemnicy, potwierdzając, że dyskutowała już z Jamesem Wanem o potencjalnych rozwinięciach historii. Zapytana o reżysera i możliwość pracy przy sequelu, Wallis odpowiedziała:Nie można mówić więc o zaawansowanych pracach, ale filmowcy rozważają kontynuowanie historii. W poprzednich wywiadach sam Wan wskazywał, że nie byłby przeciw zmienieniu filmu w uniwersum, zaznaczając przy tym, że nie był to jego początkowy pomysł. Podobna sytuacja miała miejsce przy premierze " Piły ", której wyjątkowo wysokie zarobki w kinach zadecydowały o powstaniu kolejnych sequeli. Wcielenie ", wyreżyserowane przez Wana i napisane przez Akelę Cooper opowiada o Madison, młodej kobiecie nawiedzanej przez wizje brutalnych morderstw. Kolejne wydarzenia sprawiają, że bohaterka zaczyna wierzyć w rzeczywistość koszmarów i próbuje uratować kolejne ofiary. Obok Wallis w filmie wystąpili Maddie Hasson George Young czy Michole Briana White . Dla reżysera był to powrót do gatunku horroru po pięcioletniej przerwie, spowodowanej pracami nad " Aquamanem ". O ile film z uniwersum DC okazał się sukcesem, " Wcielenie " zarobiło jedynie 34 miliony dolarów.