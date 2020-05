"Zostań przy mnie" Harlana Cobena zostanie zekranizowane

Netflix i Red Production Company ponownie łączą siły. Celem jest realizacja "Stay Close", serialu na podstawie książki Harlana Cobena wydanej w Polsce pod tytułem "Zostań przy mnie".Nie jest to pierwsza ekranizacja prozy Cobena , której dokona Red Production Company. Dla platformy Netflix studio zrealizowało seriale " The Stranger " i " Safe ". Zaś dla stacji Sky powstał " Porzucony według Harlana Cobena ".Bohaterką "Zostań przy mnie" jest Megan Pierce. Jej życie jest ucieleśnieniem Amerykańskiego Snu. Jednak Megan tęskni za swoją przeszłością striptizerki. Ray Levine – kiedyś gwiazda fotoreportażu, teraz topiący rozgoryczenie w alkoholu paparazzi. Detektyw Broome, choć tuż przed emeryturą, wciąż prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego przed 17 laty mężczyzny. Megan, Ray i Broome. Wiele lat temu w ich życiu wydarzyło się coś, co mogłoby ich zrujnować. Zniknięcie kolejnego mężczyzny może ujawnić łańcuch zbrodni, których nikt dotąd nie powiązał. [notka wydawcy]