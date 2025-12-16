Po 10 latach Bethesda odpala sezony w "Falloucie"

"Fallout Shelter" otrzymuje pierwszy w historii sezon – Viva New Vegas. Dziesięć lat po premierze i po przekroczeniu bariery 230 milionów pobrań Bethesda Game Studios pokazuje, że mobilny spin-off kultowej serii "Fallout" wciąż ma się świetnie. Deweloperzy uruchomili właśnie największą aktualizację od 2016 roku, wprowadzając do gry system sezonów, który diametralnie zmienia dotychczasowy model rozgrywki i dodaje zupełnie nową warstwę progresji.
Nowy system sezonów w "Fallout Shelter
" został fabularnie osadzony w eksperymentach Vault-Tecu i stanowi największą zmianę w grze od czasu dodania zadań fabularnych niemal dekadę temu. Każdy sezon wprowadza do gry ograniczone czasowo krypty, które są całkowicie niezależne od głównej krypty gracza. Oznacza to, że gracze zaczynają w nich od zera, mierząc się z unikalnymi wyzwaniami, mechanikami i zestawem nagród przygotowanych specjalnie na dany sezon.
Pierwszy sezon nosi tytuł Viva New Vegas i czerpie inspirację z serialu "Fallout
" dostępnego na Amazon Prime. W jego trakcie gracze będą wykonywać specjalne zadania, których celem jest pomoc w odbudowie kultowych lokacji znanych fanom uniwersum, takich jak Novac oraz samo New Vegas. Sezonowe wyzwania i nagrody są dostępne dla wszystkich posiadaczy "Fallout Shelter
", niezależnie od platformy, a każdy kolejny sezon ma oferować własny motyw przewodni i zupełnie nowy zestaw atrakcji.
Równolegle z sezonami do gry trafia również przepustka sezonowa, pełniąca rolę systemu śledzenia postępów i nagród. Każdy sezon posiada własną, unikalną przepustkę, a gracze, realizując zadania i wyzwania, odblokowują kolejne poziomy z nagrodami. Do zdobycia są zarówno zupełnie nowe, jak i znane już przedmioty – w tym uzbrojenie, mieszkańcy krypty oraz trzy postacie znane z serialowej adaptacji "Fallouta
".
Przepustka sezonowa w "Fallout Shelter
" została podzielona na dwie ścieżki: bezpłatną oraz płatną. Co istotne, gracze mogą odebrać nagrody wstecznie, jeśli zdecydują się na zakup przepustki w późniejszym momencie trwania sezonu. Dodatkowo w dowolnym momencie można ulepszyć ją do wersji premium, która poza pełnym dostępem do płatnych nagród oferuje również dodatkowe bonusy, takie jak unikalni pupile, stroje, broń, 25 odznak pozwalających natychmiast odblokować rangi sezonowe oraz legendarnego mieszkańca – samego pana House’a.
Pierwszy sezon "Fallout Shelter
" jest już dostępny dla graczy na Androidzie, iOS-ie oraz na Steamie.