Ten serial Netfliksa rozwścieczył Pentagon. Nie będzie drugiego sezonu

W październiku na Netfliksie zadebiutował serial "Rekruci". Wojskowy komediodramat w duchu coming of age zebrał dobre recenzje i przez kilka tygodni utrzymywał się w TOP 10 produkcji platformy. Zawiodą się jednak ci, którzy wyczekiwali kolejnych odcinków - Netflix zdecydował się nie zamawiać drugiego sezonu.

Według źródeł, decyzja o kasacji została poprzedzona rozmowami z Sony Pictures Television i analizami długofalowej oglądalności. Jeszcze przed premierą Sony, chcąc zwiększyć szanse produkcji na kontynuację, przedłużyło opcje kontraktowe dla kluczowych aktorów, m.in. Milesa Heizera, Liama Oha, Kierona Moore’a i Angusa O’Briena. Ostateczna decyzja Netfliksa zamyka jednak drogę do zrealizowania kontynuacji "Rekrutów" – ze względu na restrykcyjne zapisy o wyłączności, po anulowaniu praktycznie nie da się sprzedać tytułu innej platformie.

Stworzony przez Andy’ego Parkera i inspirowany pamiętnikiem Grega Cope’a White’a, serial "Rekruci" opowiadał historię Camerona Cope’a, zagubionego, ukrywającego swoją orientację młodego mężczyzny, oraz jego heteroseksualnego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya. Akcja rozgrywała się w Korpusie Piechoty Morskiej USA w 1990 roku, gdy służba osób homoseksualnych była nielegalna. Bohaterowie wraz z grupą rekrutów próbowali przetrwać brutalną rzeczywistość, budując nieoczekiwane więzi i odkrywając własną tożsamość. Serial był ostatnim tytułem wyprodukowanym przez Normana Leara

Po debiucie "Rekruci" przyciągnęli uwagę Pentagonu i konserwatystów, którzy nazwali produkcję "woke śmieciem" i ideologiczną agendą. Negatywne komentarze tego środowiska nie zniechęciły jednak widzów - przeciwnie, znacząco zwiększyły oglądalność produkcji. 

