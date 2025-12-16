Marzenie fanów spełnione! Kong i Godzilla zmierzą się z...

W 2027 roku na ekrany wkroczy nowa odsłona pojedynku Godzilli i Konga: "Supernova". Wygląda na to, że tytułowe monstra będą mieć jeszcze jednego godnego siebie przeciwnika.
Godzilla x Kong x Kosmogodzilla? Nowe monstrum w zbliżającym się widowisku
Jak podaje portal Comic Book Movie, w widowisku "Godzilla x Kong: Supernova
" prawdopodobnie zobaczymy Kosmogodzillę. Informacja pochodzi od Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, która potwierdziła, że scenarzystami nadchodzącego widowiska będą David Callahan
i Michael Lloyd Green
. Dodano też adnotację, że tekst zostanie oparty na postaciach Godzilli
i Kosmogodzilli, do których prawa ma wytwórnia Toho.
Kadr z filmu "Godzilla kontra Kosmogodzilla"
Kosmogodzillę – zmutowany klon Godzilli
powstały w wyniku połączenia komórek potwora z kosmicznymi organizmami – poznaliśmy w filmie "Godzilla kontra Kosmogodzilla
", który trafił na ekrany w 1994 roku. Monstrum wyróżnia się dużymi, kryształowymi kolcami na ramionach i grzbiecie. Może m.in. wystrzeliwać wiązkę kontrolowanej energii, generować formacje kryształów do ataku lub obrony, tworzyć tarcze ochronne i czerpać energię ze źródeł kosmicznych i pól kryształowych.
Premiera "Supernovej
" zaplanowana jest na 26 marca 2027 roku. W obsadzie znaleźli się Dan Stevens
, Kaitlyn Dever
, Jack O'Connell
i Delroy Lindo
.
Zobacz zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"
Aktualnie Monsterverse zamyka wyreżyserowane przez Adama Wingarda
widowisko "Godzilla i Kong: Nowe imperium
", które trafiło na ekrany.w 2024 roku. Przypominamy zwiastun: