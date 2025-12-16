Newsy Filmy Marzenie fanów spełnione! Kong i Godzilla zmierzą się z...
Filmy

Marzenie fanów spełnione! Kong i Godzilla zmierzą się z...

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Godzilla+x+Kong%3A+Supernova%22%3A+Kosmogodzilla+do%C5%82%C4%85czy+do+walki-164390
Marzenie fanów spełnione! Kong i Godzilla zmierzą się z...
źródło: materialy promocyjne
W 2027 roku na ekrany wkroczy nowa odsłona pojedynku Godzilli i Konga: "Supernova". Wygląda na to, że tytułowe monstra będą mieć jeszcze jednego godnego siebie przeciwnika.

Godzilla x Kong x Kosmogodzilla? Nowe monstrum w zbliżającym się widowisku


Jak podaje portal Comic Book Movie, w widowisku "Godzilla x Kong: Supernova" prawdopodobnie zobaczymy Kosmogodzillę. Informacja pochodzi od Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, która potwierdziła, że scenarzystami nadchodzącego widowiska będą David Callahan i Michael Lloyd Green. Dodano też adnotację, że tekst zostanie oparty na postaciach Godzilli i Kosmogodzilli, do których prawa ma wytwórnia Toho.

Kadr z filmu "Godzilla kontra Kosmogodzilla"

Kosmogodzillę – zmutowany klon Godzilli powstały w wyniku połączenia komórek potwora z kosmicznymi organizmami – poznaliśmy w filmie "Godzilla kontra Kosmogodzilla", który trafił na ekrany w 1994 roku. Monstrum wyróżnia się dużymi, kryształowymi kolcami na ramionach i grzbiecie. Może m.in. wystrzeliwać wiązkę kontrolowanej energii, generować formacje kryształów do ataku lub obrony, tworzyć tarcze ochronne i czerpać energię ze źródeł kosmicznych i pól kryształowych.

Premiera "Supernovej" zaplanowana jest na 26 marca 2027 roku. W obsadzie znaleźli się Dan Stevens, Kaitlyn DeverJack O'Connell i Delroy Lindo.

Zobacz zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"


Aktualnie Monsterverse zamyka wyreżyserowane przez Adama Wingarda widowisko "Godzilla i Kong: Nowe imperium", które trafiło na ekrany.w 2024 roku. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Godzilla x Kong: Supernova

Zobacz wszystkie artykuły

Godzilla x Kong: Supernova  (2027)

 Godzilla x Kong: Supernova

Kong: Wyspa Czaszki  (2017)

 Kong: Wyspa Czaszki

Godzilla  (2014)

 Godzilla

Godzilla II: Król potworów  (2019)

 Godzilla II: Król potworów

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: Szalona pogoń Jessie Buckley

Gry

Capcom rozpieszcza graczy. PRAGMATA z bonusami i polską lokalizacją

Gry

Po 10 latach Bethesda odpala sezony w "Falloucie"

VOD Seriale

Ten serial Netfliksa rozwścieczył Pentagon. Nie będzie drugiego sezonu

7 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Najlepsze scenariusze adaptowane roku. Są nominacje

1 komentarz
Filmy

"Ciemna strona Mount Everest" w kinach już od 26 grudnia

Filmy

Gotowi na aktorski spin-off "Pięknej i Bestii"?

6 komentarzy