Wyścig po Oscary 2026: Szalona pogoń Jessie Buckley. Będzie najlepszą aktorką roku?

Aż sześć grup krytyków przyznały w poniedziałek swoje nagrody. Jak wpłynęło to na zestawienie faworytów do Oscarów?

Jest faworytka wśród aktorek. Aktor pierwszoplanowy bez wyraźnego lidera



Poniedziałek był zdecydowanie najlepszym dniem dla Jessie Buckley. Jeszcze wczoraj była o dwa wyróżnienia za Rose Byrne, a teraz jest już absolutną liderką w kategorii aktorka pierwszoplanowa.

Zupełnie inaczej ma się sytuacja wśród aktorów pierwszoplanowych. Aż trzech aktorów zdobyło po 5 wyróżnień.

Oczywiście ogólnie wyścig dalej rozgrywa się wyłącznie pomiędzy dwoma filmami: "Jedną bitwą po drugiej" i "Grzesznikami".

Zwiastun filmu "Hamnet"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 20 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (14 nagród)
REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej" (11 nagród)
AKTOR: Ethan Hawke - "Blue Moon", Michael B. Jordan - "Grzesznicy" i Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej" (po 5 nagród)
AKTORKA: Jessie Buckley - "Hamnet(11 nagród)
AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro - "Jedna bitwa po drugiej" (10 nagród)
AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan - "Zniknięcia" (8 nagród)
SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy" (8 nagród)
SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej" (13 nagród)
FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek" (10 nagród)
ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów" (12 nagród)
DOKUMENT: "Idealna sąsiadka" (8 nagród)
ZDJĘCIA: "Grzesznicy" (11 nagród)
MUZYKA: "Grzesznicy" (8 nagród)
SCENOGRAFIA: "Frankenstein" (5 nagród)
MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej" (5 nagród)
KOSTIUMY: "Frankenstein" (4 nagrody)
EFEKTY: "Avatar: Ogień i popiół" (4 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 20 rozdaniach nagród)



"Jedna bitwa po drugiej" - 85 nagród
"Grzesznicy" - 73 nagrody
"To był zwykły przypadek" - 17 nagród
"K-popowe łowczynie demonów" - 14 nagród
"Hamnet" - 13 nagród


Nagrody poszczególnych grup krytyków:



Krytycy z San Diego
Film: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet" i Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Występ komediowy: Da’Vine Joy Randolph - "Eternity. Wybieram ciebie"
Występ młodego aktora/aktorki: Cary Christopher - "Zniknięcia"
Scenariusz oryginalny: "To był zwykły przypadek"
Scenariusz adaptowany: "Bugonia"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Montaż: "Wielki Marty"
Zdjęcia: "Sny o pociągach"
Scenografia: "Frankenstein"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Kostiumy: "Wicked: Na dobre"
Dźwięk: "Wojna"
Wykorzystanie muzyki: "Grzesznicy"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Obsada: "Szpiedzy"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Nagroda za całokształt rocznych dokonań artystycznych: Josh O'Connor

Krytycy z regionu południowo-wschodniego
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Obsada: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"

Krytycy z Seattle
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"
Obsada: "Jedna bitwa po drugiej"
Występ młodego aktora/aktorki: Jacobi Jupe - "Hamnet"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Dokument: "WTO/99"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Najlepszy film z północno-zachodniego wybrzeża: "Sny o pociągach"
Najlepszy krótki metraż z północno-zachodniego wybrzeża: "Songs of Black Folk"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Kostiumy: "Frankenstein"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenografia: "Frankenstein"
Choreografia scen akcji: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Złoczyńca roku: Ciotka Gladys - "Zniknięcia"

Internetowi krytycy z Nowego Jorku
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Scenariusz: "To był zwykły przypadek"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Jacob Elordi - "Frankenstein"
Aktorka drugoplanowa: Inga Ibsdotter Lilleaas - "Wartość sentymentalna"
Obsada: "Grzesznicy"
Wykorzystanie muzyki: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry Baby"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Animacja: "Arco"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "BLKNWS: Terms & Conditions"

Krytycy z Phoenix
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Obsada: "Grzesznicy"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Zignorowany film roku: "Życie Chucka"
Animacja: "Zwierzogród 2"
Film obcojęzyczny: "Bez wyjścia"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Piosenka: I Lied to You - "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenografia: "Frankenstein"
Kostiumy: "Grzesznicy"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ młodego aktora/aktorki: Jacobi Jupe - "Hamnet"

Krytycy z Indiany
Film: "Grzesznicy"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "Bez wyjścia"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ pierwszoplanowy: Jessie Buckley - "Hamnet"
Występ drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Gra głosem: Will Patton - "Sny o pociągach"
Obsada: "Grzesznicy"
Montaż: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Efekty: "Frankenstein"
Przełom: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Oryginalna wizja: "Good Boy"
Edward Johnson-Ott Hoosier Award: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"

