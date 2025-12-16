Wyścig po Oscary 2026: Szalona pogoń Jessie Buckley. Będzie najlepszą aktorką roku?

Aż sześć grup krytyków przyznały w poniedziałek swoje nagrody. Jak wpłynęło to na zestawienie faworytów do Oscarów?
Jest faworytka wśród aktorek. Aktor pierwszoplanowy bez wyraźnego lidera
Poniedziałek był zdecydowanie najlepszym dniem dla Jessie Buckley
. Jeszcze wczoraj była o dwa wyróżnienia za Rose Byrne
, a teraz jest już absolutną liderką w kategorii aktorka pierwszoplanowa.
Zupełnie inaczej ma się sytuacja wśród aktorów pierwszoplanowych. Aż trzech aktorów zdobyło po 5 wyróżnień.
Oczywiście ogólnie wyścig dalej rozgrywa się wyłącznie pomiędzy dwoma filmami: "Jedną bitwą po drugiej"
i "Grzesznikami"
.
Zwiastun filmu "Hamnet"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 20 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(14 nagród) REŻYSERIA: Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej"
(11 nagród) AKTOR: Ethan Hawke
- "Blue Moon", Michael B. Jordan
- "Grzesznicy"
i Leonardo DiCaprio
- "Jedna bitwa po drugiej"
(po 5 nagród) AKTORKA: Jessie Buckley
- "Hamnet"
(11 nagród) AKTOR DRUGOPLANOWY: Benicio Del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej"
(10 nagród) AKTORKA DRUGOPLANOWA: Amy Madigan
- "Zniknięcia"
(8 nagród) SCENARIUSZ ORYGINALNY: "Grzesznicy"
(8 nagród) SCENARIUSZ ADAPTOWANY: "Jedna bitwa po drugiej"
(13 nagród) FILM MIĘDZYNARODOWY: "To był zwykły przypadek"
(10 nagród) ANIMACJA: "K-popowe łowczynie demonów"
(12 nagród) DOKUMENT: "Idealna sąsiadka"
(8 nagród) ZDJĘCIA: "Grzesznicy"
(11 nagród) MUZYKA: "Grzesznicy"
(8 nagród) SCENOGRAFIA: "Frankenstein"
(5 nagród) MONTAŻ: "Jedna bitwa po drugiej"
(5 nagród) KOSTIUMY: "Frankenstein"
(4 nagrody) EFEKTY: "Avatar: Ogień i popiół"
(4 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 20 rozdaniach nagród)
"Jedna bitwa po drugiej
" - 85 nagród
"Grzesznicy
" - 73 nagrody
"To był zwykły przypadek
" - 17 nagród
"K-popowe łowczynie demonów
" - 14 nagród
"Hamnet
" - 13 nagród
Nagrody poszczególnych grup krytyków: Krytycy z San Diego
Film: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet" i Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Aktor drugoplanowy: Stellan Skarsgård - "Wartość sentymentalna"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Występ komediowy: Da’Vine Joy Randolph - "Eternity. Wybieram ciebie"
Występ młodego aktora/aktorki: Cary Christopher - "Zniknięcia"
Scenariusz oryginalny: "To był zwykły przypadek"
Scenariusz adaptowany: "Bugonia"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry, Baby"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Montaż: "Wielki Marty"
Zdjęcia: "Sny o pociągach"
Scenografia: "Frankenstein"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Kostiumy: "Wicked: Na dobre"
Dźwięk: "Wojna"
Wykorzystanie muzyki: "Grzesznicy"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Obsada: "Szpiedzy"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Nagroda za całokształt rocznych dokonań artystycznych: Josh O'Connor Krytycy z regionu południowo-wschodniego
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Michael B. Jordan - "Grzesznicy"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Obsada: "Grzesznicy"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "To był zwykły przypadek"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy" Krytycy z Seattle
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"
Obsada: "Jedna bitwa po drugiej"
Występ młodego aktora/aktorki: Jacobi Jupe - "Hamnet"
Scenariusz: "Jedna bitwa po drugiej"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Dokument: "WTO/99"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Najlepszy film z północno-zachodniego wybrzeża: "Sny o pociągach"
Najlepszy krótki metraż z północno-zachodniego wybrzeża: "Songs of Black Folk"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Kostiumy: "Frankenstein"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Muzyka: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenografia: "Frankenstein"
Choreografia scen akcji: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Złoczyńca roku: Ciotka Gladys - "Zniknięcia" Internetowi krytycy z Nowego Jorku
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
Scenariusz: "To był zwykły przypadek"
Aktor: Ethan Hawke - "Blue Moon"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Jacob Elordi - "Frankenstein"
Aktorka drugoplanowa: Inga Ibsdotter Lilleaas - "Wartość sentymentalna"
Obsada: "Grzesznicy"
Wykorzystanie muzyki: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Debiut reżyserski: Eva Victor - "Sorry Baby"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Animacja: "Arco"
Film międzynarodowy: "To był zwykły przypadek"
Dokument: "BLKNWS: Terms & Conditions" Krytycy z Phoenix
Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktor: Leonardo DiCaprio - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka: Jessie Buckley - "Hamnet"
Aktor drugoplanowy: Sean Penn - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Teyana Taylor - "Jedna bitwa po drugiej"
Obsada: "Grzesznicy"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Zignorowany film roku: "Życie Chucka"
Animacja: "Zwierzogród 2"
Film obcojęzyczny: "Bez wyjścia"
Dokument: "Idealna sąsiadka"
Piosenka: I Lied to You - "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Montaż: "Jedna bitwa po drugiej"
Scenografia: "Frankenstein"
Kostiumy: "Grzesznicy"
Efekty: "Avatar: Ogień i popiół"
Przełom aktorski: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ młodego aktora/aktorki: Jacobi Jupe - "Hamnet" Krytycy z Indiany
Film: "Grzesznicy"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Film obcojęzyczny: "Bez wyjścia"
Dokument: "Orwell: 2+2=5"
Scenariusz oryginalny: "Grzesznicy"
Scenariusz adaptowany: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"
Występ pierwszoplanowy: Jessie Buckley - "Hamnet"
Występ drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Gra głosem: Will Patton - "Sny o pociągach"
Obsada: "Grzesznicy"
Montaż: "Grzesznicy"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Muzyka: "Grzesznicy"
Kaskaderzy: "Mission: Impossible – The Final Reckoning"
Efekty: "Frankenstein"
Przełom: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"
Oryginalna wizja: "Good Boy"
Edward Johnson-Ott Hoosier Award: Chase Infiniti - "Jedna bitwa po drugiej"