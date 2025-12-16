Scripter Awards 2026: Oto nominowane adaptowane scenariusze filmowe i serialowe

Ogłoszono nominacje do USC Scripter Awards 2026, prestiżowych nagród honorujących zarówno scenariusze adaptowane, jak i dzieła literackie, na jakich zostały oparte. USC Scripter Award to nagroda przyznawana przez University of Southern California od 1988 roku.
Nominacje filmowe W kategorii najlepszej adaptacji filmowej nominacje otrzymały następujące produkcje:
"Frankenstein"
(Guillermo del Toro
, na podstawie powieści Mary Shelley
) "Hamnet"
(Chloé Zhao
i Maggie O’Farrell
, na podstawie powieści O’Farrell) "Jedna bitwa po drugiej"
(Paul Thomas Anderson
według "Vineland" Thomasa Pynchona
) "Dzień Petera Hujara"
(Ira Sachs
, na podstawie książki Lindy Rosenkrantz
) "Sny o pociągach"
(Clint Bentley
i Greg Kwedar
, adaptacja noweli Denisa Johnsona
)
Nominacje telewizyjne W kategorii najlepszej adaptacji telewizyjnej jury wyróżniło następujące tytuły i nazwiska: "Szepty mroku"
(Max Hurwitz
i Billy Luther
, odcinek oparty na powieściach Tony’ego Hillermana
) "Śmierć od pioruna"
(Mike Makowsky
, adaptacja reportażu Candice Millard
) "Dept. Q"
(Chandni Lakhani
i Scott Frank
, według powieści Jussiego Adler-Olsena
) "Kulawe konie"
(Will Smith
, na podstawie książki Micka Herrona
) "W komnatach Wolf Hall"
(Peter Straughan
, adaptacja powieści Hilary Mantel
) Straughan
ma szansę przejść do historii jako pierwsza osoba, która zdobędzie Scriptera zarówno za film, jak i serial (wcześniej wygrał za "Konklawe
"). "Kulawe konie
" otrzymują nominację trzeci rok z rzędu, mając już na koncie dwa zwycięstwa. Laureatów poznamy podczas 38. gali Scripter Awards, która odbędzie się 22 lutego 2026 roku.
Podczas gali Michael Connelly
odbierze USC Libraries Literary Achievement Award za wybitny wkład w literaturę i jej ekranizacje.
"Frankenstein" - zwiastun