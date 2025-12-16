Capcom rozpieszcza graczy. PRAGMATA z bonusami i polską lokalizacją

Po latach ciszy i kolejnych przesunięć Capcom w końcu konkretyzuje plany wobec jednego ze swoich najbardziej tajemniczych projektów. "PRAGMATA", futurystyczna gra akcji science fiction, trafi do sprzedaży już 24 kwietnia, a gracze w Polsce dostaną powody do zadowolenia. Oficjalnie potwierdzono, że cały nakład premierowy gry będzie zawierał dodatkowe DLC, a sama produkcja zaoferuje polską wersję językową.
Za dystrybucję fizycznego wydania "PRAGMATA
" w Polsce odpowiada Cenega, oficjalny partner Capcomu. Gra ukaże się w pudełkach na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 oraz Xbox Series X i od dnia premiery dostępna będzie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Co istotne, bonusowe DLC trafi do wszystkich egzemplarzy z premierowego nakładu, w tym również do zamówień przedpremierowych.
Dodatkowa zawartość obejmuje dwa unikalne stroje dla głównych bohaterów: Hugh otrzyma strój "Neo Bushido", natomiast Diana zostanie wyposażona w wariant "Neo Kunoichi". DLC będzie dołączone automatycznie do gry i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat, co stanowi wyraźny ukłon w stronę graczy decydujących się na zakup tytułu na premierę.
"PRAGMATA
" to nowe IP Capcomu, osadzone w niedalekiej przyszłości. Historia skupia się na Hughu, który podczas misji badawczej na opuszczonej księżycowej stacji zostaje odcięty od swojej załogi w wyniku trzęsienia księżycowego. Na ratunek przychodzi mu Diana – androidka o niezwykłych zdolnościach. Od tej pory oboje muszą współpracować, by przetrwać i znaleźć drogę powrotną na Ziemię.
Rozgrywka opiera się na autorskim systemie określanym przez twórców jako "hack and shoot". Kluczowym elementem walki jest zdejmowanie pancerza przeciwników przy pomocy umiejętności hakerskich Diany, co dopiero umożliwia Hughowi zadawanie obrażeń. Capcom zapowiada, że połączenie dynamicznej akcji z taktycznym hakowaniem ma zaoferować doświadczenie unikalne na tle innych gier akcji. Nasze pierwsze wrażenia z ogrywania tego tytułu na Gamescomie, przeczytacie tutaj
.
Zobacz zwiastun "PRAGMATA"
"PRAGMATA
" zapowiada się na jedną z najciekawszych premier science fiction od Capcomu – zarówno pod względem fabularnym, jak i mechanicznym. Cały nakład premierowy gry zawiera bonusowe DLC, a polska wersja językowa sprawia, że tytuł od samego początku będzie w pełni dostępny dla rodzimych graczy. Premiera "PRAGMATA
" zaplanowana jest na 24 kwietnia, a gra ukaże się w edycji fizycznej na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 oraz Xbox Series X.