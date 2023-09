Śmierć to dopiero początek? Film "Duchy w Wenecji" już w kinach

to pełen napięcia, niepokojący thriller, który powstał na kanwie jednej z powieści Agathy Christie , zatytułowanej. Twórcy jednak przenieśli miejsce akcji do tętniącej życiem, rozwibrowanej Wenecji, gdzie znany i lubiany na całym świecie detektyw Herkules Poirot Kenneth Branagh ) spędza emeryturę, ciesząc się swoją anonimowością.Pewnego dnia spotyka starą przyjaciółkę, pisarkę i autorkę kryminałów Ariadne Oliver ( Tina Fey ), która prosi go o pomoc, zapewniając, że tym razem pomoc ta nie będzie miała nic wspólnego z przestępczością. Oliver chce, aby Poirot wziął razem z nią udział w organizowanym przez słynną śpiewaczkę operową Rowenę Drake ( Kelly Reilly ) seansie spirytystycznym i pomógł jej udowodnić, że to jedno wielkie oszustwo. Emerytowany detektyw niechętnie się zgadza. Gdy para bohaterów bierze udział w odbywającym się w starym, nawiedzonym weneckim pałacu spotkaniu z zaświatami, dochodzi w nim do... morderstwa. Poirot znów musi wcielić się w rolę śledczego. Tyle, że ta zagadka będzie dużo bardziej zawiła niż wszystkie, które dotychczas przyszło mu rozwiązywać. Czy biegły rozum wystarczy, by odkryć tajemnicę śmierci znalezionej ofiary? Czy śmierć to dopiero początek... sekretów, jakie skrywają ruiny weneckiej posiadłości przed ludzkim umysłem?to film wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara® Kennetha Branagha , który jednocześnie wystąpił w roli słynnego detektywa Herkulesa Poirota . Ekranizacja powstała na podstawie scenariusza autorstwa nominowanego do Oscara® Michaela Greena . Producentami są Kenneth Branagh Judy Hofflund , a producenci wykonawczy to Louise Killin Mark Gordon . W niezapomniane postacie wcielili się znakomici: Kyle Allen