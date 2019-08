Świt bohaterów DC Comics nastanie w Łodzi

Na ekspozycji pojawią się oryginalne rysunki przedstawiające superbohaterów i superzłoczyńców ze stajni DC, jak też kultowe sceny komiksowe stworzone przez takich cenionych artystów, jak Jim Lee Frank Miller czy Alex Ross . Zostaną także zaprezentowane oryginalne kostiumy z popularnych filmów DC, m.in. słynna peleryna Christophera Reevea z produkcji o Supermanie czy ikoniczny już kostium Wonder Woman noszony w latach 70. przez Lyndę Carter. Kostiumy i rekwizyty z najnowszych filmów w reżyserii Zacka Snydera Christophera Nolana znajdą się obok tych pochodzących z najnowszego filmu Wonder Woman.Na tę wyjątkową wystawę składa się dorobek blisko stu lat osiągnięć artystycznych, które zapoczątkowało dwóch nastolatków z Cleveland - Joe Shuster i Jerry Siegel, tworząc Supermana i inicjując całkowicie nowatorski gatunek sztuki. Ten pierwszy na świecie oficjalny superbohater zadebiutował w 1938 roku na kartach zeszytu Action Comicsnr 1 i wywołał prawdziwą rewolucję w świecie sztuki, literatury, mody, telewizji i oczywiście kina.Figuratywna i narracyjna siła superbohaterów wynika z tego, że ich twórcy nie tylko wymyślili nowy gatunek, ale też stworzyli podstawy całej mitologii DC. W przeciwieństwie do średniowiecznych legend, powieści kryminalnych czy westernów, które posiłkowały się nawiązaniami do swoich czasów, twórcy superbohaterów wymyślali dla swych postaci kostiumy, lokalizacje oraz emblematy praktycznie od zera. Projektanci, kreując sylwetki nowych bohaterów (oraz ich groźnych wrogów), tchnęli w nich życie oraz na zawsze rozpalili wyobraźnię całych pokoleń czytelników.Nagły sukces Supermana szybko zainspirował innych wydawców oraz młodego rysownika Boba Kanea, który razem z Billem Fingerem stworzył postać człowieka nietoperza – nowego niezwykłego bohatera, którego pierwsze przygody pojawiły się w zeszycie DC (Detective Comics) już w 1939 roku.Podczas gdy Superman to niestrudzony czempion, wykorzystujący supermoce, aby chronić ludzi i walczyć z niesprawiedliwością, Batman to człowiek posługujący się kodeksem moralnym, który walczy z przestępczością, używając intelektu, sprawności fizycznej oraz stworzonego za zgromadzone pieniądze arsenału gadżetów i pojazdów bojowych. Są oni dwiema przeciwnościami – jeden niemal bogiem, a drugi zwyczajnym śmiertelnikiem.Współczesna mitologia popkultury nie byłaby kompletna bez Wonder Woman - pionierki w męskim świecie DC, która stała się symbolem pokoju, sprawiedliwości i równości. Superman, Batman i Wonder Woman wyznaczyli kanony gatunku, na którym bazują kolejni superbohaterowie. Wystawa Sztuka DC. Świt superbohaterów to hołd złożony komiksowi – ważnemu i wizjonerskiemu osiągnięciu artystycznemu, które wywarło wpływ na kulturę i obyczajowość swojej epoki, a obecnie stanowi integralną część współczesnej mitologii.Ekspozycja odwiedziła dotychczas Paryż, Londyn i Abu Dhabi. Historyczne wnętrze Hali Maszyn w budynku dawnej elektrowni EC1 to jedno z kluczowych miejsc podczas europejskiej trasy wystawy. Na program wydarzeń towarzyszących składają się liczne projekcje, warsztaty oraz wydarzenia specjalne. Wystawa odbędzie się w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi (27–29.09.2019). Czy to nie najlepszy powód do odwiedzenia Łodzi w ten wrześniowy weekend?Czas trwania wystawy: 28.09.2019 – 2.02.2020Więcej informacji wkrótceHala Maszyn EC1, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź