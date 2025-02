Tak, w "Call of Duty: Black Ops 6" wykorzystano AI

Activision przyznaje: korzystamy z generatywnej sztucznej inteligencji

Zwiastun gry "Call of Duty: Black Ops 6"

To dzięki temu Activision musiał głośno powiedzieć to, co gracze podejrzewali od miesięcy.Po wejściu na kartęznajdziemy specjalne oświadczenie, w którym czytamy:Gracze od dawna o tym mówili. Jednym z najgłośniejszych przykładów, który ich zdaniem był dowodem na użycie AI, była okolicznościowy ekran ładowania, który wypuszczono w grudniu. Widnieje na nim sześciopalczasty Mikołaj zombie.Co ciekawe oświadczenie Activision pojawiło się na karcie gryna Steam jeszcze w styczniu. Większość graczy zauważyła to jednak dopiero teraz, kiedy