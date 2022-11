10 najlepszych nowych gier, w które zagrasz na ROG Flow

Nie jest zbytnią przesadą powiedzieć, że niełatwo dogodzić prawdziwym graczom, którzy, aby czerpać przyjemność z obcowania nawet z ulubionym tytułem, muszą odhaczyć szereg wysokich wymagań. Czyli: fajnie byłoby móc zagrać także poza domem, najlepiej na najwyższych ustawieniach, podpiąć błyskawicznie pada do Xboxa, albo użyć ekranu dotykowego.Na szczęście nowe laptopy ASUS ROG, czyli niesłychanie mocny ROG Flow X16, leciutki, hybrydowy ROG Flow Z13 oraz poręczny i wydajny ROG Flow X13 spełniają wszystkie powyższe kryteria. Oto ranking 10 najlepszych tegorocznych gier, które możecie na nich odpalić.Co prawda fani nie przyjęli ciepło zastąpienia loot boxów battle passami, co doprowadziło do masowego wystawiania temu tytułowi niskich ocen, ale " Overwatch 2 " to i tak jedna z tych polaryzujących gier, które trzeba sprawdzić samemu. Choć nie jest to żadna rewolucja, pozostaje zadać sobie pytanie, czy daleko idące zmiany byłoby tutaj pożądane, skoro mamy do czynienia z jednym z najlepszych darmowych, crossplatformowych shooterów dostępnych na rynku. Czyli nieważne, na czym akurat grają nasi przeciwnicy, bo możemy się zmierzyć z każdym graczem.Choć twórcy chwalą się, że konsole nowej generacji mogą renderować jednocześnie nawet przeszło trzysta tysięcy szczurów na ekranie, to cena jest wysoka: nawet PS5 i XSX wyciągają jedynie trzydzieści klatek na sekundę. I tu w sukurs przychodzi ROG Flow, bo testy mówią, że dobry sprzęt gamingowy dobije nawet do... stu sześćdziesięciu fps! Dodajmy, że do każdego komputera z rodziny ROG można podpiąć zewnętrzną kartę graficzną XG Mobile z RTX 3080 na pokładzie. Wtedy można cieszyć się płynnością nie tylko świeżutkiego " A Plague Tale: Requiem ".Nowa propozycja od Sama Barlowa, króla niezależnych produkcji, to rzecz pochodząca z jakby innego porządku, rzecz nawiązująca do klasyki FMV, czyli Full Motion Video, wykorzystująca wyłącznie nakręcone uprzednio ujęcia, wystylizowane na tanie filmy eksploatacji. Zadaniem gracza jest poskładanie wszystkiego do kupy i odkrycie, co stało się z zaginioną przed laty aktorką. Słowem: bierzemy na siebie rolę montażysty i już poświata bijąca od jasnego ekranu laptopa, gdy będziemy kleić ze sobą kolejne sceny i szukać wskazówek, zrobi niezły klimat, a na charakteryzującym się wyjątkowym kontrastem ekranie ROG Nebula Display HDR modelu Flow X16 od razu zauważycie każdy szczegół.Cult of the LambNiespodziewany hit, który gracze pokochali od pierwszego wejrzenia i który wykorzystuje liczne plusy internetowej społeczności, jako że posiadacze PC mogą zintegrować grę z Twitchem przy pomocy specjalnej wtyczki, pomagać sobie i doradzać. Samo "Cult of the Lamb" to remiks gry typu roguelike ze swoistym symulatorem zarządzania kultem, a wszystko polane jest humorystycznym sosem, bo na czele owej religii staje pozornie niewinna owieczka. Ponad milion sprzedanych egzemplarzy w zaledwie tydzień po premierze to wystarczająca rekomendacja.Klasyk od Sony, który wylądował na pecetach. I to taki, dodajmy, który wydawał się być nieprzekładalny na język, nazwijmy to, komputerowy. Nic bardziej mylnego. Bo nie dość, że przygody Petera Parkera to jedna z najlepszych gier superbohaterskich, jakie istnieją, to jeszcze na dodatek mowa o zremasterowanej wersji, z lepszą grafiką przy stu dwudziestu klatkach. I choć rozpisywano się o tym, że na klawiaturze gra się co najmniej tak samo dobrze, jak na padzie, to pod każdy ROG Flow można w trymiga podpiąć kontroler do Xboxa. Oto przekraczanie granic!Ron Gilbert powraca po latach do swojej flagowej marki i od razu zalicza jedną z najlepszych — i chyba najbardziej niepozornych — premier tego roku. Nowe przygody nieudacznego, acz nieustraszonego, samozwańczego postrachu mórz Guybrusha Threepwooda to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z pamiętnej części drugiej, wyprodukowanej… ponad 20 lat temu! Ale to nie tylko propozycja dla starych wyjadaczy, bo " Return to Monkey Island ", choć mocno old-schoolowe, ma dostosowaną do teraźniejszych wymogów grafikę oraz może być obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego, co nadaje przygodówce point-and-click nowy wymiar.Niby to "tylko" dodatek do " Destiny 2 ", ale za to jaki. Nowy, rozbudowany scenariusz, będący kulminacją tego, co do tej pory przygotowało przejęte niedawno przez Sony studio Bungie, tchnął w grę nowe życie. " Królowa-wiedźma " podzielona jest na cztery sezony (ostatni rozpocznie się w lutym 2023 roku) i każdy z nich przynosi dodatkową zawartość oraz modyfikacje istniejącej. Co ważne, dodatek ten przeznaczony jest nie tylko dla doświadczonych graczy, ale i tych zupełnie początkujących, pozwalając wszystkim użytkownikom cieszyć się tym niebanalnym tytułem.Choć to, technicznie rzecz biorąc, tytuł sprzed sześciu lat (!), to dopiero co miała premierę rozszerzona edycja tej gry, nie na darmo nazywanej jednym z najlepszych RPG, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. "Persona 5 Royal" może nie oferuje na każdym kroku kolorowego graficznego fajerwerku, ale dorzucono dość dodatkowej zawartości, abyście nie mogli się oderwać na długie godziny — na przejście gry potrzebnych jest ponad sto godzin! Na szczęście mobilność komputerów ROG Flow gwarantuje, że możecie grać kiedy lubicie, jak lubicie i gdzie lubicie.Chociaż premiera z samego początku bieżącego roku może się wydawać odległą przeszłością, to wydanie " God of War " na pecety było wydarzeniem bez mała epokowym, jako że Kratos, główny bohater serii, to swoista maskotka marki PlayStation. Wersja na komputery jest również o tyleż atrakcyjna, że graczom udostępnione zostały nowe opcje graficzne, w tym wykorzystanie technologii DLSS oraz super szeroki format obrazu. Można się spodziewać, że sequel, którego premiera na konsole Sony za pasem, również trafi na pecety. I będzie wyglądał jeszcze lepiej.Gra owiana sławą i niesławą traktowana jest przez wielu graczy jako swojego rodzaju rytuał przejścia, który oddziela dzieci od dorosłych. " Elden Ring " to bowiem gra wymagająca i niewybaczająca potknięć, ale kto zna odpowiedzialnych za ten tytuł Hidetakę Miyazakiego , autora serii " Dark Souls ", oraz paskudnie traktującego swoje literackie postacie pisarza George’a R.R. Martina , ten raczej się nie zdziwi. Najeżona niebezpieczeństwami wyprawa po wrogich Ziemiach Pomiędzy to niezapomniana przygoda, którą przeżyjecie przed ekranem swojego ROG Flow albo podpiętego do niego telewizora.