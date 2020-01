13. Mastercard OFF CAMERA – czas start!

Grafika 13. edycji imprezy symbolizuje mnogość cząstek otaczającej nas rzeczywistości, z których każdy układa własną wersję. Tak działa kino niezależne. Festiwal wyróżniają rekordowo wysokie nagrody i promocja niezależnych twórców. W ramach filmowej majówki w Krakowie publiczność z całego świata koncentruje się na kinie odważnym zarówno treściowo i formalnie oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie. Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", w którym dziesięć pierwszych lub drugich filmów z całego świata rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową – 100 000 USD, przyznawaną przez międzynarodowe Jury. Wiele emocji wzbudza również Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w ramach którego najlepsze rodzime produkcje ostatniego sezonu walczą o Nagrodę Kulczyk Foundation. Co roku krakowscy widzowie mogą oglądać również filmy pogrupowane w specjalnych sekcjach tematycznych, podejmujących aktualne kulturowe i społeczne problemy. W programie widzowie znajdą również pokazy specjalne i zaskakujące retrospektywy.Festiwalowi towarzyszy SerialCon. Co roku perspektywa fanowska łączy się z akademicką i branżową. Na wielbicieli telewizyjnych hitów czekają interesujące prelekcje, dyskusje panelowe i warsztaty przygotowane przez krytyków, dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów i youtuberów. O pracy nad serialami opowiedzą zarówno twórcy stojący przed kamerą – aktorzy – jak i ci sterujący serialowym światem zza niej: scenarzyści, reżyserzy i producenci. A już po zmroku i po zakończeniu części dziennej w festiwalowych kinach będzie można obejrzeć zarówno kultowe, jak i premierowe seriale, którym towarzyszyć będą spotkania z twórcami.Jak z sukcesem namówić do współpracy inwestorów i z ich pomocą zrealizować pełnometrażowy film? O czym pamiętać działając w branży? Również w tym roku w ramach festiwalu Mastercard OFF CAMERA odbędzie się kolejna edycja OFF CAMERA PRO INDUSTRY. Nie zabraknie wiedzy przydatnej każdemu filmowcowi.Autorem tegorocznego plakatu jest Tomasz Kuczma, projektant graficzny, specjalista od brandingu i komunikacji wizualnej, zdobywca m.in. dwóch nagród Red Dot Design Award, Brand Identity Grand Prix oraz kilku nagród KTR, kompozytor i producent muzyki teatralnej ("A Step Away From Them" z wierszami Franka OHary), muzyki do gier () i reklamowej, twórca instalacji video i animacji oraz wizualizacji koncertowych i teledysków dla takich artystów jak m. in. Nosowska, Hey czy Kroki.Do zobaczenia w Krakowie od 24 kwietnia do 3 maja. Więcej informacji znajdziecie na www.offcamera.pl