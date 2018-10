15 minut nowego materiału i nowa postać w "Deadpoolu 2" z PG-13

3 2 1



Jedną z ostatnich niezależnych decyzji 20th Century Fox, które najprawdopodobniej z początkiem roku stanie się już faktycznie częścią Disneya, jest wprowadzenie w grudniu do kin ocenzurowanej wersji. Teraz poznaliśmy kilka szczegółów tego projektu.Film wejdzie do kin ze zmienionym tytułem -. Studio określa projekt jako "adaptację" oryginału przygotowaną specjalnie z myślą o młodszych widzach. Nie będzie to więc proste usunięcie brutalnych scen. Zmiany są znacznie poważniejsze. Dodanych zostanie około 15 minut materiału, którego nie było wPojawi się również nowa postać. Wydaje się, że chodzi tu o Freda Savage'a . Miałby się ponownie wcielić w bohatera, którego zagrał w kultowym obrazie. Takie spekulacje pojawiły się w sieci pod koniec września, a ich źródłem był tweet Ryana Reynoldsa