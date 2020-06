Deadpool zabije uniwersum Foxa w filmie Michaela Baya?

Odkąd studio 20th Century Fox zostało przejęte przez Disneya, a Deadpool trafił wreszcie pod kuratelę Marvel Studios, zrobiło się cicho o uwielbianym przez fanów wygadanym najemniku. W oficjalnych planach Marvela na najbliższe lata nie ma na razie filmu o Deadpoolu, a przysposobienie postaci z kategorią R do dużo bardziej łagodnego MCU może stanowić nie lada wyzwanie. Ryan Reynolds jednak nie daje się zniechęcić.Według najnowszej plotki aktor ma pomysł na "Deadpoola 3" i przedstawił go już decydentom studia. Miałby to być film, w którym Deadpool... zabija uniwersum 20th Century Fox. Co więcej, za kamerą filmu miałby stanąć... Michael Bay , z którym Reynolds pracował niedawno przy okazji " 6 Underground ".Póki informacja nie zostanie potwierdzona oficjalnie, można jedynie zgadywać, czy jest w niej ziarno prawdy. Pogłoskę ujawnił Roger Wardell, który regularnie jest źródłem przecieków: znał m.in. kilka szczegółów fabuły " Avengers: Końca gry " jeszcze przed premierą filmu.Sam pomysł, by Deadpool "zabił" całe uniwersum nie jest aż tak szalony, jak może się w pierwszej chwili wydawać. Wystarczy przypomnieć sobie scenę z " Deadpoola 2 ", w której bohater cofa się w czasie, by zabić swoją nieudaną wersję z " X-Men Geneza: Wolverine ". Istnieje też precedens komiksowy w postaci miniserii zatytułowanej... "Deadpool Kills the Marvel Universe".Co powiecie na film o Deadpoolu w reżyserii Michaela Baya