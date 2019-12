Reynolds potwierdza: trwają prace nad "Deadpoolem 3"

Fani Deadpoola mogą odetchnąć z ulgą. Goszcząc w śniadaniówce "Live With Kelly and Ryan", Ryan Reynolds potwierdził, że trwają prace nad trzecim filmem o przygodach gadatliwego superbohatera.Kolejne częścistanęły przez moment pod znakiem zapytania po tym, jak Disney kupił 20th Century Fox. Nie wiadomo było, czy specjalizująca się w filmach dla całej rodziny wytwórnia da zielone światło na realizację widowiska o herosie, który rzuca mięsem na lewo i prawo, a także pozbywa się wrogów w makabryczny sposób.powstaje oczywiście pod czujnym okiem należącego do Disneya komiksowego studia Marvel. Współpracując z nimi, Reynolds czuje się, "jakby nagle zaczął obracać się w wyższych sferach". Choć oficjalnie na razie tego nie potwierdzono, trójka zostanie zrealizowana z kategorią wiekową R.Przypomnijmy, że dwa poprzednie odcinki serii zarobiły na całym świecie ponad półtora miliarda dolarów.