15 października w Poznaniu rusza festiwal OFF CINEMA

Niecały miesiąc dzieli nas od 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA. To przede wszystkim spotkanie widza z twórcą, możliwość rozmowy i wymiany myśli. W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody: Złoty, Srebrny i Brązowy Zamek w kategoriach KRÓTKIEGO (do 30 minut) i DŁUGIEGO metrażu (powyżej 30 minut). Jak co roku organizatorzy wręczą PLATYNOWY ZAMEK – nagrodę za całokształt twórczości dla wybitnego twórcy kina dokumentalnego. Na tegoroczną edycję Festiwalu zgłoszono rekordową liczbę 2512 filmów dokumentalnych, w tym 1700 krótkich i 812 długich metraży, ze 112 krajów całego świata (96 tytułów z Polski). Spośród zgłoszeń komisja selekcyjna wybrała 30 filmów konkursowych (14 długich i 16 krótkich metraży) m.in. z Nikaragui, Chile, Izraela, Australii, Szwecji, w tym 12 filmów z Polski.Filmy pokazywane poza głównym konkursem to w zasadzie festiwal w festiwalu. W każdej sekcji ("Dokument górski", "Architektura dokumentu", "Dźwięki dokumentu", "Filmy o filmach") znalazły się najbardziej cenione i nagradzane tytuły ostatniego czasu. Obok nich prezentowane są filmy z tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity oraz wybrane obrazy dokumentalistów pełniących w tym roku rolę jurorów na OFF CINEMA: Wojciecha Staronia, Francesco Clericiego oraz Marty Prus. Będzie tak również w przypadku pokazów dzieł laureata Platynowego Zamku, Mariana Marzyńskiego. Reżyser od kilku dekad realizuje filmy o Polsce i świecie z punktu widzenia polskiego i żydowskiego emigranta, który mieszka i tworzy w USA. Festiwal otworzy arcydzieło kina dokumentalnego film Tamary Kotevskiej - zwycięzca festiwalu Sundance 2019.Festiwal OFF CINEMA to także okazja do rozmów o książkach. Zapraszamy na wieczór z eseistką i badaczką literatury Anną Sobolewską, autorką zbioru felietonów "Mistyka i mistyfikacje" oraz krytykiem filmowym i publicystą, Tadeuszem Sobolewskim , który wydał niedawno "Dziennik. Jeszcze jedno zdanie". W programie także spotkanie z Piotrem Czerkawskim, autorem książki "Drżące kadry. Rozmowy o życiu filmowym w PRL-u" (m.in. z Jerzym Hoffmanem Markiem Piwowskim czy Agnieszką Holland . Na Festiwalu będzie również okazja, by posłuchać o kulturze chłopskiej, przemianie Górnego Śląska i o tym, czym jest dom podczas spotkania z Dorotą Brauntsch, autorką książki "Domy bezdomne". Festiwal będzie też okazją, by wziąć udział w warsztatach z krytyki filmowej.Szczegóły: www.offcinema.pl