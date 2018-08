15. Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja" rusza 4 września

Wszystkie zakwalifikowane filmy dotykają problematyki osób z niepełnosprawnościami. Do konkursu zakwalifikowano 7 filmów amatorskich, 12 fabularnych i 15 dokumentalnych. Obradom jury w tym roku będzie przewodniczył Łukasz Maciejewski. Skład oceniających uzupełnią Urszula Grabowska Tomasz Karcz . W tym roku po raz pierwszy będzie obradowało jury młodzieżowe pod opieką filmoznawcy profesora Wojciecha Otto. Widzowie zobaczą także osiem pokazów pozakonkursowych. Będą to takie tytuły jak:Hasło przewodnie jubileuszowej edycji brzmi "Rodzina bez retuszu". W czasie trwania Festiwalu wielokrotnie będzie ono podkreślane – bez ograniczeń i bez barier. Do tego hasła odnieśli się wybitni polscy fotograficy czyli Aleksander Orzechowski, Stanisław Składanowski i Wojciech Szwej. Odwiedzili oni w domach rodziny, które mimo niepełnosprawności czerpią z życia pełnymi garściami. Podczas Festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy.Część muzyczna będzie się składała z zespołów reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnościami. Dlatego na scenie zobaczymy podczas inauguracji zespół November Project, a podczas zakończenia grupę Na Górze. Ponadto nie zabraknie happeningów tworzonych przez teatry, spotkań na temat savior-vivreu wobec osób z niepełnosprawnościami oraz warsztatów artystycznych. Zaplanowano także spotkania z gośćmi Festiwalu. Będą to zarówno filmowcy jak i osoby z niepełnosprawnościami, które mogą być wzorem dla innych. W Koszalinie pojawią się m.in. Angelika Chrapkiewicz-Gądek, która będąc osobą poruszającą się na wózku zdobyła najwyższe tatrzańskie szczyty, Adrianna Zawadzińska – Miss Polski na Wózku 2017, i wicemiss Miss Wheelchair World 2017, Bodo Kox Wojciech Mecwaldowski i wielu innych.Po raz kolejny w 17 polskich miastach odbędą siępodczas których zostaną pokazane wybrane festiwalowe filmy. Ponadto w 33 mniejszych miejscowościach odbędą się. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.Zapraszamy na Plac Polonii w Koszalinie w dniach oddo