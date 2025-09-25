Kolejne opowiadanie Stephena Kinga w drodze na ekrany

Adaptacji prozy Stephena Kinga nigdy dość, zdają się mówić filmowcy. Na ekrany zmierza bowiem kolejna ekranizacja dorobku jednego z najbardziej znanych pisarzy na świecie. Tym razem padło na opowiadanie "Szczur".
Co wiemy o filmie "Szczur" na podstawie opowiadania Kinga?
Opowiadanie zostało opublikowane w 2020 roku jako część zbioru "Jest krew
". Znalazły się w nim cztery opowieści: tytułowa
, "Szczur
", "Telefon pana Harrigana
" (zaadaptowana na film Netfliksa
w 2022 roku) oraz "Życie Chucka
" (podstawa tegorocznego filmu
z Tomem Hiddlestonem
).
Okładka polskiego wydania "Jest krew..." (Wydawnictwo Prószyński i S-Ka)Bohaterem "Szczura" jest Drew Larson, pisarz zżerany od wewnątrz przez własną ambicję
. Po kolejnych porażkach próbuje w końcu przerwać ten cykl niepowodzeń. Wyjeżdża na odludzie, do chatki położonej w środku lasu, aby skupić się na tworzeniu swojej debiutanckiej powieści. W wyniku burzy zostaje odcięty od świata, a władzę nad ciałem i świadomością zaczyna przejmować choroba. Nagle do domu przychodzi pewien niespodziewany gość, który obiecuje pozbyć się wszystkich problemów. W zamian żąda wysokiej ceny.
Za kamerą stanie Isaac Ezban
("Parvulos
", "Zły urok
"). Adaptacją na scenariusz zajął się Jeff Howard
, który pracował nad odcinkami seriali "Nawiedzony dom na wzgórzu
", "Nocna msza
" i "Resident Evil: Remedium
". Wśród producentów jest Jay Van Hoy
, współpracownik Roberta Eggersa
("Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii
", "Lighthouse
").
Tegoroczne adaptacje prozy Stephena Kinga
Dzieła amerykańskiego pisarza goszczą na ekranach przy okazji premier kilku tytułów. Oprócz "Życia Chucka
" w kinach można oglądać obecnie "Wielki marsz
", adaptację książki z 1979 roku o tym samym tytule. W pierwszych miesiącach roku widzieliśmy też filmową wersję opowiadania "Małpa
" w reżyserii Osgooda Perkinsa
.
W wakacje Apple TV+ pokazało pierwszy sezon "Instytutu
", serialu na podstawie kolejnej książki Kinga
. Z kolei HBO przygotowało premierę "To: Witajcie w Derry
", prequelu do wydarzeń znanych z "To
".
Zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry"