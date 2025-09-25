Newsy Filmy Kolejne opowiadanie Stephena Kinga w drodze na ekrany
Kolejne opowiadanie Stephena Kinga w drodze na ekrany

źródło: Getty Images
autor: Scott Eisen
Adaptacji prozy Stephena Kinga nigdy dość, zdają się mówić filmowcy. Na ekrany zmierza bowiem kolejna ekranizacja dorobku jednego z najbardziej znanych pisarzy na świecie. Tym razem padło na opowiadanie "Szczur". 

Co wiemy o filmie "Szczur" na podstawie opowiadania Kinga?



Opowiadanie zostało opublikowane w 2020 roku jako część zbioru "Jest krew". Znalazły się w nim cztery opowieści: tytułowa, "Szczur", "Telefon pana Harrigana" (zaadaptowana na film Netfliksa w 2022 roku) oraz "Życie Chucka" (podstawa tegorocznego filmu z Tomem Hiddlestonem).

Okładka polskiego wydania "Jest krew..." (Wydawnictwo Prószyński i S-Ka)

Bohaterem "Szczura" jest Drew Larson, pisarz zżerany od wewnątrz przez własną ambicję. Po kolejnych porażkach próbuje w końcu przerwać ten cykl niepowodzeń. Wyjeżdża na odludzie, do chatki położonej w środku lasu, aby skupić się na tworzeniu swojej debiutanckiej powieści. W wyniku burzy zostaje odcięty od świata, a władzę nad ciałem i świadomością zaczyna przejmować choroba. Nagle do domu przychodzi pewien niespodziewany gość, który obiecuje pozbyć się wszystkich problemów. W zamian żąda wysokiej ceny.

Za kamerą stanie Isaac Ezban ("Parvulos", "Zły urok"). Adaptacją na scenariusz zajął się Jeff Howard, który pracował nad odcinkami seriali "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nocna msza" i "Resident Evil: Remedium". Wśród producentów jest Jay Van Hoy, współpracownik Roberta Eggersa ("Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", "Lighthouse").

Tegoroczne adaptacje prozy Stephena Kinga



Dzieła amerykańskiego pisarza goszczą na ekranach przy okazji premier kilku tytułów. Oprócz "Życia Chucka" w kinach można oglądać obecnie "Wielki marsz", adaptację książki z 1979 roku o tym samym tytule. W pierwszych miesiącach roku widzieliśmy też filmową wersję opowiadania "Małpa" w reżyserii Osgooda Perkinsa.

W wakacje Apple TV+ pokazało pierwszy sezon "Instytutu", serialu na podstawie kolejnej książki Kinga. Z kolei HBO przygotowało premierę "To: Witajcie w Derry", prequelu do wydarzeń znanych z "To".

Zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry"



