"Obcy: Ziemia": Recenzujemy cały pierwszy sezon serialu

Pierwszy sezon serialu "Obcy: Ziemia" dobiegł końca. Pora zadecydować, czy decyzja o sprowadzeniu ksenomorfów na naszą planetę oraz do świata seriali była dobra decyzją. Mateusz Żebrowski recenzuje produkcję platformy Disney+. Przeczytajcie, jak mu się podobało.
"Obcy: Ziemia" – recenzujemy pierwszy sezon Wolta, na jaką zdecydował się w ramach uniwersum showrunner, Noah Hawley, dawała szansę zgłębić porządek społeczny, polityczny i technologiczny z 2120 roku, czyli dwa lata przed wydarzeniami z kultowego "Obcego – ósmego pasażera Nostromo" Ridleya Scotta. Tuziny ciekawych koncepcji nie przeobraziły się jednak w dobry produkt finalny, nie wzbogaciły też w udany sposób mitologii zabójczego ksenomorfa. Nie wystarczy bowiem mieć pomysły, trzeba także umieć je rozwinąć i połączyć w spójną całość
, pisze Mateusz Żebrowski w swojej recenzji.
Początkowe zaciekawienie nowymi dla świata "Obcego" konceptami szybko ustępuje narastającej z odcinka na odcinek frustracji. Hawley niewątpliwie chce zatrzymać przy serialu ortodoksyjnych fanów uniwersum. Piąty odcinek jest wręcz ukłonem w stronę pierwocin franczyzy i jego slasherowej tożsamości. Jednocześnie scenarzyści starają się opowiedzieć o krwiożerczych istotach coś nowego. Następuje nieporadna próba "oswojenia" potwora. Wendy uczy się języka ksenomorfów, dzięki czemu jeden z nich zaczyna słuchać jej rozkazów. Ciekawe, prawda? Niekoniecznie, ponieważ kosmiczne monstrum zostaje sprowadzone do roli pitbulla – potulnego w relacjach z bohaterką, zabójczego, gdy dziewczyna chce użyć go do swoich celów
, czytamy dalej w tekście. "Obcy: Ziemia" często osuwa się w stronę niezamierzonego kiczu, a co gorsza przez większość czasu okazuje się przezroczysty formalnie. Po pierwszych odcinkach wydaje się, że spore wrażenie może na widzu zrobić scenografia (całkiem udana dekoracja wnętrza Maginota nawiązująca do wyglądu Nostromo) oraz montaż pełen krótkich przebitek i przenikania. Z czasem jednak scenografia przestaje być odpowiednio eksponowana w kadrze, a frenetyczny montaż męczy oraz niepotrzebnie udziwnia i tak już zagmatwaną i niepoukładaną akcję
Cała recenzję autorstwa Mateusza Żebrowskiego przeczytacie
"Obcy: Ziemia" – zwiastun
O czym opowiada serial "Obcy: Ziemia"?
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi "Obcy: Ziemia
". Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.