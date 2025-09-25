Krwawy Wolverine nadchodzi. Zobaczcie imponujący zwiastun

Radujcie się! PlayStation ogłosiło właśnie, że gra "Marvel's Wolverine" zadebiutuje na PS5 jesienią 2026 roku. Informacji towarzyszyła premiera zwiastuna. Wideo zachwyci wszystkich fanów Rosomaka.
Na takiego Wolverine'a fani Marvela czekali od lat?
Twórcy zapowiadają, że gra odpowie na wszystkie marzenia i oczekiwania fanów postaci Wolverine'a
. Mamy otrzymać szybką i brutalną walkę, zapierające dech, pełne akcji przygody oraz głęboko poruszającą historię, która zawiera wszystkie charakterystyczne elementy z biografii bohatera.
W "Marvel's Wolverine"
bohater próbuje rozwiązać zagadkę ze swojej przeszłości. Tajemnicę, która wciąż pozostaje tuż poza jego zasięgiem. Zdobycie nawet strzępka informacji wymagać będzie od niego wykorzystania szponów, by rozprawiać się z legionem przeciwników gotowych na wszystko, by go powstrzymać.
W roli Wolverine'a
zobaczymy w grze Liama McIntyre'a
, serialowego Spartakusa, który do niedawna w grach wcielał się w postaci z DC
: Kapitana Boomeranga
i Aquamana
.
Twórcy zapowiadają, że więcej szczegółów nowej gry poznamy wiosną.
Zwiastun gry "Marvel's Wolverine"