"Perfect": Millie Bobby Brown jako genialna gimnastyczka? To nowy film Gii Coppoli

Gia Coppola wyreżyseruje biografię Kerri Strug – słynnej amerykańskiej gimnastyczki, która reprezentowała Stany Zjednoczone podczas olimpiady w 1996 roku. Projektem zatytułowanym "Perfect" zainteresowany jest Netflix.
Millie Bobby Brown jako legendarna gimnastyczka?
Główną rolę w "Perfect
" negocjuje Millie Bobby Brown
. Jak podaje Deadline, rozmowy są już na końcowym etapie. Nad scenariuszem pracuje Ronnie Sandahl
. Początek zdjęć planowany jest na wiosnę przyszłego roku.
Getty Images © Smiley N. Pool
1996 rok. Trener Bela Karolyi niesie kontuzjowaną Kerri Strug na ceremonię wręczenia medaliStrug
była jedną z SIedmiu Wspaniałych – jak nazywano amerykańską reprezentację gimnastyczek, która podczas olimpiady w Atenach w 1996 roku zdobyła dla Stanów Zjednoczonych złoto. Podczas pierwszej próby skoku poważnie uszkodziła kostkę. Mimo ogromnego bólu wykonała drugi skok – tym razem perfekcyjny – przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny.
Skąd znamy Millie Bobby Brown?Millie Bobby Brown
najlepiej znana jest jako Jedenastka
z serialu "Stranger Things
". W swoim CV ma też inne produkcje Netfliksa – dwie części przygodowego kryminału "Enola Holmes
", fantasy "Dama
" i zrealizowane przez braci Russo widowisko sci-fi "The Electric State
". Mogliśmy zobaczyć ją też w filmach "Godzilla II: Król potworów
" i "Godzilla vs. Kong
". Wśród zbliżających się premier z jej udziałem znajdziemy m.in. finałowy sezon "Stranger Things
" i trzecią część "Enoli Holmes".
Zobacz zwiastun "The Last Showgirl"
Aktualnie filmografię Gii Coppoli zamyka dramat "The Last Showgirl
" z Pamelą Anderson
w roli głównej. Przypominamy zwiastun: