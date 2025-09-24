Newsy Filmy "Perfect": Millie Bobby Brown jako genialna gimnastyczka? To nowy film Gii Coppoli
"Perfect": Millie Bobby Brown jako genialna gimnastyczka? To nowy film Gii Coppoli

Gia Coppola wyreżyseruje biografię Kerri Strug – słynnej amerykańskiej gimnastyczki, która reprezentowała Stany Zjednoczone podczas olimpiady w 1996 roku. Projektem zatytułowanym "Perfect" zainteresowany jest Netflix.

Millie Bobby Brown jako legendarna gimnastyczka?


Główną rolę w "Perfect" negocjuje Millie Bobby Brown. Jak podaje Deadline, rozmowy są już na końcowym etapie. Nad scenariuszem pracuje Ronnie Sandahl. Początek zdjęć planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

GettyImages-1257872699.jpg Getty Images © Smiley N. Pool
1996 rok. Trener Bela Karolyi niesie kontuzjowaną Kerri Strug na ceremonię wręczenia medali

Strug była jedną z SIedmiu Wspaniałych – jak nazywano amerykańską reprezentację gimnastyczek, która podczas olimpiady w Atenach w 1996 roku zdobyła dla Stanów Zjednoczonych złoto. Podczas pierwszej próby skoku poważnie uszkodziła kostkę. Mimo ogromnego bólu wykonała drugi skok – tym razem perfekcyjny – przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny. 

Skąd znamy Millie Bobby Brown?


Millie Bobby Brown najlepiej znana jest jako Jedenastka z serialu "Stranger Things". W swoim CV ma też inne produkcje Netfliksa – dwie części przygodowego kryminału "Enola Holmes", fantasy "Dama" i zrealizowane przez braci Russo widowisko sci-fi "The Electric State". Mogliśmy zobaczyć ją też w filmach "Godzilla II: Król potworów" i "Godzilla vs. Kong". Wśród zbliżających się premier z jej udziałem znajdziemy m.in. finałowy sezon "Stranger Things" i trzecią część "Enoli Holmes". 

Zobacz zwiastun "The Last Showgirl"


Aktualnie filmografię Gii Coppoli zamyka dramat "The Last Showgirl" z Pamelą Anderson w roli głównej. Przypominamy zwiastun: 


