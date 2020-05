2K zapowiada odświeżoną trylogię "Mafii"

2K Games opublikowało dziś krótki zwiastun zapowiadającyna komputery PC, PlayStation 4 i Xboksa One. Więcej szczegółów mamy poznać 19 maja, jednak już na tę chwilę możemy spokojnie założyć, że dostaniemy pakiet trzech odświeżonych gier. O ile w przypadkutwórcy nie mieli dużo do roboty, tak dostosowanie do dzisiejszych standardów " pierwszej " i " drugiej " odsłony wymagało trochę pracy. Poniżej znajdziecie wspomniany zwiastun, a po więcej informacji zapraszamy na Filmweb w przyszły wtorek.